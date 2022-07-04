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عربي-دولي

لندن توسّع عقوباتها ضد روسيا

Lebanon 24
04-07-2022 | 14:46
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وسعت بريطانيا عقوباتها ضد روسيا، لتشمل سبعة أفراد وكيانات قانونية أخرى، وفقا للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
 
وطالت العقوبات الجديدة داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والعالم السياسي الروسي ألكسندر دوغين، ويفغيني غلوتوف، وميخائيل سينيلين، وإيليتا ماماكوفا، ويوري فيدين، وألينا تشوغوليوفا وكلهم، حسب لندن، مرتبطون بنشر "معلومات مضللة"، بما في ذلك عبر بوابات الأخبار NewsFront أو SouthFront.
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وطالت العقوبات شركة United World International، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، وتزعم لندن أنها تروج "لمعلومات مضللة مؤيدة لروسيا".
 
(روسيا اليوم)
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