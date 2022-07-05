بعد حادثة شيكاغو.. إطلاق نار على ضابطين في فيلادلفيا الأميركية!

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قال مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأميركية تعرضا لإطلاق نار بعد "حادث أمني" بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.قالت سلطات الطوارئ "وقع حادث أمني على طريق بنجامين فرانكلين باركواي". وقالت قناة (إن.بي.سي فيلادلفيا) إن اثنين من ضباط الشرطة تعرضا لإطلاق نار.