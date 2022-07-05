Advertisement

عربي-دولي

لاول مرة... إسبانيا تضبط "غوّاصات مسيّرة" لتهريب المخدرات من المغرب

Lebanon 24
05-07-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-968457-637926038319035916.jpg
Doc-P-968457-637926038319035916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.


وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبطوا ثلاثة مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.
Advertisement

وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

وقال البيان "هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".

وكل منها مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا.

وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط.

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-07-05
04:29 | 2022-07-05
04:00 | 2022-07-05
03:59 | 2022-07-05
03:30 | 2022-07-05
02:30 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website