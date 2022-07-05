"جيحم تحت الأرض".. شهادات مروعة لجنود أوكرانيين على جبهات القتال

وقال: "كانوا يقصفوننا كل يوم. لا أريد أن أكذب حول هذا الموضوع، لكنهم أمطرونا بوابل من الذخيرة أصاب كل مبنى، تم تسوية المدينة بالأرض بشكل ممنهج".في ذلك الوقت، كانت سيفيرودونيتسك واحدة من مدينتين رئيسيتين تحت السيطرة الأوكرانية في مقاطعة لوغانسك، التي أعلنها انفصاليون موالون لروسيا جمهورية (غير معترف بها) قبل ثماني سنوات.ونقلت الوكالة عن جندي في مدينة باخموت، إلى الجنوب الغربي من سيفيرودونيتسك، قوله: "إذا كان هناك جحيم على الأرض في مكان ما، فقد كان في سيفيرودونيتسك".ويعتبر الجندي، الذي قاتل أيضا في كييف وأماكن أخرى في الشرق، العملية الأوكرانية في سيفيرودونيتسك "انتصارا" على الرغم من النتيجة.وقال إن المدافعين تمكنوا من الحد من الخسائر في الأرواح مع تعطيل التقدم الروسي لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا، ما أدى إلى استنزاف موارد روسيا.وقال: "تكبد جيشهم خسائر فادحة، وتم طمس إمكاناتهم الهجومية".وأعرب الملازم والجندي تحت قيادته عن ثقتهما في أن أوكرانيا ستستعيد جميع الأراضي المحتلة وتهزم روسيا. وأصرا على أن الروح المعنوية لا تزال مرتفعة.وشارك جنود آخرون، معظمهم لم تكن لديهم خبرة قتالية قبل الغزو، روايات أكثر تشاؤما، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم أو استخدام أسمائهم الأولى فقط.وكان أوليكسي، وهو عضو في الجيش الأوكراني بدأ القتال ضد الانفصاليين المدعومين من موسكو في عام 2016، قد عاد لتوه من الجبهة بعرج شديد.وقال إنه أصيب في ساحة المعركة في زولوتي، وهي بلدة احتلها الروس أيضا منذ ذلك الحين.وأضاف: "على شاشة التلفزيون يعرضون صورا جميلة للخطوط الأمامية والتضامن والجيش لكن الواقع مختلف تماما" مضيفا أنه لا يعتقد أن تسليم المزيد من الأسلحة الغربية سيغير مسار الحرب.وقال أوليكسي إن ذخيرته بدأت تنفد في غضون أسابيع قليلة.وفي مرحلة ما، منع القصف الذي لا هوادة فيه الجنود من الوقوف في الخنادق، على حد قوله، وكان الإرهاق واضحا على وجهه.وذكر مساعد رئاسي كبير الشهر الماضي أن ما بين 100 و200 جندي أوكراني يموتون كل يوم لكن البلاد لم تقدم العدد الإجمالي للقتلى في المعركة.وزعم أوليكسي أن وحدته فقدت 150 رجلا خلال الأيام الثلاثة الأولى من القتال، وكثير منهم توفي بسبب النزف حتى الموت.وأضاف أنه بسبب عمليات القصف التي "لا هوادة فيها"، لم يتم إجلاء الجنود الجرحى إلا ليلا، وفي بعض الأحيان كان عليهم الانتظار لمدة تصل إلى يومين.وأوضحت ماريا، وهي قائدة فصيلة تبلغ من العمر 41 عاما انضمت إلى الجيش الأوكراني في عام 2018، أن مستوى الخطر وعدم الراحة يمكن أن يختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على موقع الوحدة والوصول إلى خطوط الإمداد.وقالت إن الخطوط الأمامية، التي كانت موجودة منذ بدء الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، أكثر ثباتا ويمكن التنبؤ بها، في حين أن الأماكن التي أصبحت ساحات معركة منذ أن أرسلت روسيا قواتها للغزو هي "عالم مختلف".وقال جنديان آخران قابلتهما أسوشيتد برس، وهما عاملان سابقان في مكتب في كييف ليس لديهما خبرة سابقة في المعارك، إنهما أرسلا إلى الخطوط الأمامية في الشرق بمجرد الانتهاء من تدريبهما الأولي.وتحدثا عن حالة التنظيم السيئة و"اتخاذ قرارات غير منطقية"، ورفض العديد من الأشخاص في كتيبتهم القتال.وقال جندي إنه يدخن الماريوانا يوميا، مضيفا: "خلاف ذلك، سأفقد عقلي، سأهرب. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التأقلم".وقال مدرس سابق يبلغ من العمر 28 عاما في سلوفيانسك إن ساحات المعارك في أوكرانيا "حياة مختلفة تماما"، بنظام قيم مختلف وتحولات عاطفية متلاحقة.واحتلت القوات الروسية، يوم الأحد آخر، معقل أوكراني في إقليم لوغانسك وكثفت ضرباتها الصاروخية على دونيتسك بمقاطعة دونباس.