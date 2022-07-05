ماذا سيحدث إذا قرر بوتين استخدام الطاقة النووية؟

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مع احتدام الحرب في أوكرانيا، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهديد باستخدام القوة النووية.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "أعلن بوتين في شباط في تصريح من التصريحات العديدة التي حذر فيها من ضربة نووية محتملة، أن "كل من يحاول إعاقة عملنا، ناهيك عن خلق تهديدات لبلدنا وشعبه، يجب أن يعرف أن الرد الروسي سيكون فوريًا ويؤدي إلى عواقب لم يشهد التاريخ مثيلاً لها". بالنسبة للجزء الأكبر، فقد رفض المراقبون الغربيون هذا الحديث باعتبار أن الهدف من وراءه هو فقط لإظهار مدى قوته. بعد كل شيء، أيًا يكن الجانب الذي يطلق الأسلحة النووية أولاً، فسيخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر: المراهنة على أن خصمه لن ينتقم بنفس الطريقة أو بطريقة أكثر ضررًا. هذا هو السبب في أن الاحتمالات المنخفضة للغاية بحيث يبدأ القادة العقلاء بالفعل عملية تبادل الضربات التي يمكن أن تنتهي بتدمير بلدانهم. عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، فإن الاحتمالات المنخفضة جدًا ليست جيدة بما فيه الكفاية. إن التخطيط لاحتمال أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية أمر حتمي؛ سيكون الخطر أعظم إذا تحولت الحرب بشكل حاسم لصالح أوكرانيا. هذا هو الموقف الوحيد الذي يكون فيه الحافز الروسي لاتخاذ هذا الخطر الهائل معقولاً، في محاولة لمنع الهزيمة عن طريق إحداث صدمة لأوكرانيا ولداعميها في الناتو ودفعهم إلى الانسحاب. قد يقوم الروس بذلك عن طريق إطلاق سلاح نووي تكتيكي واحد أو عدد قليل من الأسلحة النووية التكتيكية ضد القوات الأوكرانية أو عن طريق إحداث انفجار رمزي فوق منطقة فارغة. هناك ثلاثة خيارات عامة يمكن لصناع السياسة الأميركيين أن يجدوا من خلالها تباينًا للرد على هجوم نووي روسي ضد أوكرانيا. يمكن للولايات المتحدة أن تختار استنكار أي تفجير نووي كلامياً وألا تتحرك عسكريًا. ويمكنها إطلاق العنان لأسلحة نووية خاصة بها. أو يمكن أن تمتنع عن هجوم نووي مضاد لكنها تدخل الحرب مباشرة بضربات جوية تقليدية واسعة النطاق وتعبئة القوات البرية. كل هذه البدائل سيئة في ظل عدم وجود خيارات منخفضة المخاطر للتعامل مع نهاية المحرمات النووية. الرد التقليدي للحرب هو الأقل سوءًا من بين الثلاثة لأنه يتجنب المخاطر الأكبر للخيارين الأضعف أو الأقوى".وتابعت المجلة، "على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم يعط صانعو السياسة في الولايات المتحدة سوى القليل من الاهتمام للديناميكيات المحتملة للتصعيد النووي. في المقابل، خلال الحرب الباردة، كان السؤال في قلب النقاش الاستراتيجي. في ذلك الوقت، كان الناتو هو الذي اعتمد من حيث المبدأ على خيار التصعيد المتعمد - بدءًا من الاستخدام المحدود للأسلحة النووية التكتيكية - كوسيلة لوقف الغزو السوفيتي. كانت هذه الاستراتيجية مثيرة للجدل، ولكن تم تبنيها لأن الغرب اعتقد أن قواته التقليدية أدنى من حلف وارسو. اليوم، مع انعكاس ميزان القوى منذ الحرب الباردة، تحاكي العقيدة الروسية الحالية المتمثلة في "التصعيد للتخفيف من حدة التصعيد" مفهوم "الاستجابة المرنة" لحلف الناتو للحرب الباردة. روج الناتو لسياسة الرد المرن على نحو بلاغي، لكن الفكرة كانت دائمًا مهتزة من الناحية الاستراتيجية. لم تحظ خطط الطوارئ الفعلية التي أوجدتها هذه السياسة بتوافق الآراء لمجرد أن الشروع في استخدام الأسلحة النووية كان يخاطر أنه إذا جاء الرد تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل يمكن أن يتوج بحرب مروعة غير محدودة. إذاً، يتعين على صانعي السياسة في الناتو ألا يعتمدوا على قدرة موسكو بضبط النفس. فيمكن لبوتين أن يلعب دور الرجل المجنون وأن يستخدم الصدمة النووية كمخاطرة مقبولة لإنهاء الحرب بشروط روسية".ورأت المجلة أنه "في الوقت الذي يواجه فيه الناتو إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية، فإن السؤال الأول الذي يحتاج إلى الإجابة عليه هو ما إذا كان هذا الاحتمال يجب أن يشكل خطًا أحمر حقيقيًا بالنسبة للغرب. بعبارة أخرى، هل سيؤدي هجوم نووي روسي إلى تحول الناتو من مجرد مزود لأوكرانيا إلى منخرط بشكل مباشر في القتال؟ قد يكون المنطق الروسي لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية هو تخويف الناتو من عبور هذا الخط بقدر ما هو إجبار أوكرانيا على الاستسلام. إذا لم يدفع عدد قليل من الأسلحة النووية الروسية الولايات المتحدة إلى القتال المباشر، فسيكون لموسكو الضوء الأخضر لاستخدام المزيد من هذه الأسلحة وسحق أوكرانيا بسرعة. إذا أصبح هذا التحدي، الذي لا يزال افتراضيا حتى اللحظة، واقعاً، فإن الدخول في حرب نووية يمكن أن يضرب الأميركيين بسهولة كتجربة لا يريدون إجراؤها. لهذا السبب، هناك احتمال، وهو واقعي للغاية، أن ينتهي الأمر بصناع السياسة بالتوجه نحو الخيار الأضعف: التحدث بطريقة صاخبة حول الهمجية التي لا يمكن تصورها للعمل الروسي وتنفيذ أي عقوبات اقتصادية غير مستخدمة لا تزال متاحة ولكن عدم القيام بأي خطوة عسكرية. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن موسكو تتمتع بحرية كاملة في التصرف عسكريًا، بما في ذلك الاستخدام الإضافي للأسلحة النووية للقضاء على الدفاعات الأوكرانية، مما يشكل اعترافاً بانتصار روسيا".وبحسب المجلة، "إذا قرر الناتو أنه سيرد الهجوم نيابة عن أوكرانيا، فحينئذٍ تثار أسئلة أخرى: ما إذا كان يجب أيضًا إطلاق أسلحة نووية، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف. الفكرة الأكثر شيوعًا هي الهجوم النووي المعاكس الذي يدمر أهدافًا روسية من منظور العين بالعين، يضاهي تلك التي ضربها الهجوم الروسي الأصلي. هذا هو الخيار الذي يحدث بشكل حدسي، لكنه غير جذاب لأنه يدعو إلى تبادل بطيء الحركة حيث لا يستسلم أي من الجانبين وينتهي بهما الأمر في النهاية إلى التدمير. بدلاً من ذلك، يمكن لواشنطن الرد بضربات نووية على نطاق أوسع من الاستخدام الروسي الأول، مما يهدد موسكو بخسائر غير متناسبة إذا حاولت المزيد من الهجمات النووية المحدودة. هناك العديد من المشاكل مع هذا الخيار الأثقل. على سبيل المثال، إذا تم استخدام الأسلحة النووية الأميركية ضد القوات الروسية داخل أوكرانيا، فإنها ستلحق أضرارًا جانبية بعملائها. هذه ليست مشكلة جديدة. وتتمثل المشكلة الثانية مع اللقطات النووية التكتيكية ذهابًا وإيابًا وهي أن روسيا ستكون في وضع متميز لأنها تمتلك أسلحة نووية تكتيكية أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة. سيتطلب عدم التناسق هذا من صانعي السياسة الأميركيين اللجوء عاجلاً إلى ما يسمى بالقوات الاستراتيجية (الصواريخ العابرة للقارات أو القاذفات) للحفاظ على موقع القوة. وهذا، بدوره، من شأنه أن يخاطر بإطلاق العنان للتدمير الشامل المتبادل لأوطان القوى الكبرى. وبالتالي، فإن كلاً من الخيار الانتقامي غير المتناسب وخيارات الرد بالعين تشكل مخاطر عالية للغاية. قد يكون الخيار الأقل خطورة هو الرد على هجوم نووي من خلال شن حملة جوية بالذخائر التقليدية وحدها ضد الأهداف العسكرية الروسية وتعبئة القوات البرية للانتشار المحتمل في المعركة في أوكرانيا".وتابعت الصحيفة، "في حالة حدوث تفجير نووي روسي، سيكون لحلف الناتو هدفان متعارضان. من ناحية، سيرغب التحالف في إبطال أي فائدة استراتيجية يمكن أن تجنيها موسكو من التفجير، من ناحية أخرى، سوف ترغب في تجنب المزيد من التصعيد. تؤكد هذه المعضلة على الضرورة الواضحة لتعظيم مثبطات موسكو للتحول إلى طاقة نووية في المقام الأول. ولتحقيق هذه الغاية، لا ينبغي لحلف الناتو أن يشكل تهديدات موثوقة بالانتقام فحسب، بل يجب عليه أيضًا حشد الدعم من الأطراف التي يريد بوتين منعها من الانضمام إلى المعارضة الغربية".