دولتان تشكلان مصدر استفزاز للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.. من هما؟



دفعت موجة من المناورات الروسية والإيرانية ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط القائد العسكري الجديد للمنطقة إلى التفكير مبكرًا في كيفية إعادة تأسيس الردع دون إثارة صراع أوسع، وهي مشكلة دائمة اكتسبت إلحاحًا جديدًا وسط عدم الاستقرار العالمي الذي أشعلته حرب موسكو في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "التقى الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي تولى قيادة القيادة المركزية الأميركية هذا الربيع، في أواخر حزيران مع عشرات الجنود الممثلين لحوالى 300 جندي ومع قوات العمليات الخاصة والمتدربين الأجانب المتمركزين في هذه القاعدة المترامية الأطراف في شرق سوريا. جاءت الزيارة الرفيعة المستوى بعد أيام فقط من هجوم مقاتلات روسية على موقع قتالي يديره مقاتلو المعارضة السورية داخل الثكنة. وذكر مسؤول عسكري أميركي أن المسؤولين العسكريين الروس، مستشهدين بانفجار سيارة مزعوم زعموا أنه أصاب قوات الحكومة السورية، أخطروا الأميركيين بنيتهم قبل 35 دقيقة. تترأس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحظة فريدة من نوعها، حيث طغت على التهديدات المألوفة مثل تلك التي تشكلها إيران ووكلاؤها بسبب الموقف العدواني لروسيا تجاه أوروبا وسعي الصين إلى الهيمنة الإقليمية في المحيط الهادئ. بينما تتطلع حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب الأولويات، فإن الحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط - بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل - ينفد صبرهم، ويدركون تمامًا أن اهتمام واشنطن ورأس المال الحربي يتم جذبهما إلى أماكن أخرى".

وتابعت الصحيفة، "لقد أعطت إلحاحًا جديدًا لتحدي استراتيجي كلاسيكي: ما مدى المضايقات التي ترغب الولايات المتحدة في تحملها، وكيف يمكنها ردع الخصوم عن اختبار الخطوط الحمراء لواشنطن؟ قال رافائيل س. كوهين، وهو باحث في الاستراتيجية والعقيدة العسكرية في مؤسسة RAND، "أكبر سؤال يتعين على صانعي السياسة الأميركيين مواجهته هو أنه في مرحلة ما، الإماراتيون والسعوديون والإسرائيليون وحلفاء الشرق الأوسط الآخرون، إذا كانوا لا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستردع إيران من تلقاء نفسها، فسيبحثون عن طرق لردعها بأنفسهم". لم يصب أي من الأفراد الأميركيين في الضربة الروسية على التنف. لكن هذا لم يشكل عزاءً لكوريلا، الذي وصف الحادث بأنه جزء من محاولة أوسع من قبل أعداء الولايات المتحدة لتأكيد الهيمنة في المنطقة مع المراهنة على أن الولايات المتحدة لن تقوم برد حركي. شهد شهر حزيران حالات متعددة لما وصفه المسؤولون العسكريون الأميركيون بأفعال "استفزازية" أو "تصعيدية" أو "غير آمنة وغير مهنية" من جانب روسيا وإيران".

وأضافت الصحيفة، "بالإضافة إلى الضربة هنا في التنف، قال المسؤولون الأميركيون إنهم وثقوا قيام الطائرات الروسية بتهديد الطائرات العسكرية الأميركية فوق سوريا من خلال مناورات أخفقت في الالتزام ببروتوكولات منع التضارب القائمة منذ فترة طويلة والتي تتطلب موافقة كلا الجانبين، وليس مجرد تحذير كل منهما الآخر، على العمليات المخطط لها التي يمكن أن تعرض أفراد أو مصالح أي من البلدين للخطر. ورفضت القيادة المركزية تقديم مزيد من التفاصيل لتعزيز مزاعمها. وتزامن الخلاف مع روسيا مع تصعيد استفزازات إيران ووكلائها، بما في ذلك حادث قريب في البحر مؤخرًا عندما تسللت قوارب الهجوم السريع التي يديرها الحرس الثوري الإسلامي في طهران إلى السفن الأميركية في الخليج الفارسي، على بعد 50 ياردة من سفينة واحدة. سارعت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق من هذا العام للرد على الهجمات التي دبرها المتمردون الموالون لإيران في اليمن، واستهدفت القوات الأميركية والإماراتية في قاعدة جنوبي أبوظبي. لطالما شكلت إيران، ألد خصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مصدر قلق لقادة القيادة المركزية الأميركية. يركز كوريلا على النشاط العدواني الذي أفلتته طهران كثيرًا ويشير إلى تحليل حديث لشبكة إن بي سي نيوز أحصى 29 هجوماً ضد أهداف أميركية منذ تشرين الأول ولم يستدع رد فعل قوي".

وبحسب الصحيفة، "يقول المسؤولون إن الجيش الأميركي لديه قوة نيران كافية لصد أي هجوم: هناك عربات مدرعة ونظامان من صواريخ المدفعية العالية الحركة مع مدى لضرب أي شيء يتعدى على منطقة عدم الاشتباك. لكن في معظم الأوقات، كما هو الحال مع الأصول الأميركية في أماكن أخرى من المنطقة، فإنها تبقى غير مستخدمة لأن المخاطر المتصورة للرد بالقوة تعتبر عالية جدًا. وأدت تصرفات روسيا العدوانية ضد الولايات المتحدة إلى تعقيد عملية التوازن في الشرق الأوسط التي حددت في السنوات الأخيرة كيفية إدارة الجيش الأميركي لمصالحه. قال ويليام وشسلر، مدير برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي ومسؤول سابق رفيع المستوى في البنتاغون، "تحاول إيران بشكل روتيني معرفة متى قد تتخطى الخطوط الحمراء الأميركية، وتسير نحو ذلك. إنهم يحاولون إنشاء مجموعة مقبولة من السلوكيات التي تعمل لصالحهم ... وقد قبلنا، في الواقع، إلى حد كبير هذه القواعد السلوكية الخبيثة عبر إدارات متعددة". في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، تقوم الولايات المتحدة بتقليص حجمها بعد عقود من الحرب في أفغانستان والعراق. يقول الخبراء إن هذا يخلق فرصًا للخصوم للثني، وإظهار أنهم قوة لا يستهان بها. في حالة روسيا، فإن العامل الواضح الذي يدفع التوترات مع الولايات المتحدة هو الحرب في أوكرانيا. يشعر الكرملين بالغضب من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتقييد موسكو وتسليح كييف - ويقول محللون إن قادتها قلقون من فقدان نفوذهم في أماكن أخرى من العالم. وعزا كوريلا تبجح روسيا المتزايد في سوريا إلى العقيد ألكسندر تشايكو، الذي عاد إلى الشرق الأوسط بعد فترة توقف فيها عن قيادة القوات الروسية في أوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "كما أن هناك تساؤلات حول دوافع التصعيد في الهجمات المدعومة من إيران. بشكل عام، يتزامن ذلك مع الانهيار الطويل والبطيء للجهود المبذولة لإحياء ميثاق دولي لتقييد طموحات طهران النووية. ويتزامن الحادث الذي وقع في الخليج الفارسي أيضًا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على منتجي البتروكيماويات الإيرانيين والحوادث المتبادلة بين اليونان وإيران التي تنطوي على مصادرة ناقلات النفط. لكن هناك عنصر آخر يلعب دوره: تحويل الإشارات من واشنطن. لم تُظهر إدارة بايدن التساهل مع روسيا الذي تبناه سلفه، ولا الخط المتشدد الذي لا يلين تجاه إيران. على عكس الرئيس دونالد ترامب، تبنى بايدن موقف التحدي تجاه موسكو مع التركيز بشكل أكبر على الدبلوماسية مع طهران، على الرغم من أن الإدارة تصر على أنها لا تسمح بالاستفزازات دون رد. قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض: "لا يوجد شيء يأخذه الرئيس بايدن على محمل الجد أكثر من أمن الأفراد الأميركيين المنتشرين في الخارج". قال هذا الشخص إن إدارة بايدن، عند توليها المنصب، تصرفت بسرعة لردع هجمات الجماعات المدعومة من إيران، ونشرت مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الضربات العسكرية، بالإضافة إلى الإجراءات الدبلوماسية والقسرية. وأضاف: "إيران تدرك تمامًا أن الولايات المتحدة مستعدة للرد مباشرة على أي تهديد ضد الأفراد الأميركيين"."

وختمت الصحيفة، "على الرغم من أن مسؤولي الحكومة الأميركية يتظاهرون بالخجل بشأن ما قد يؤدي إلى رد عسكري، إلا أن هناك إجماعًا بين الخبراء على أن أحد الخطوط الحمراء الواضحة للولايات المتحدة هو قتل مواطن أميركي".



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