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عربي-دولي

مدن عربية تُسجّل أعلى 10 درجات حرارة في العالم... ما هي؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 08:30
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سجلت عدة مدن عربية، اليوم الثلاثاء، أعلى 10 درجات حرارة في العالم،، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather".

وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 48.2 درجة مئوية في مدينة عين صالح الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، وتبعتها عدة مدن عربية من حيث الحرارة، على الشكل الآتي: "
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- أدرار (الجزائر): 47.8 درجة مئوية.

- تيميمون (الجزائر): 47.6 درجة مئوية.

- الجهراء (الكويت): 47.4 درجة مئوية.

- الجولية - المنيعة حاليا ( الجزائر): 47.3 درجة مئوية.

- بني عباس (الجزائر): 47.2 درجة مئوية.

- الصليبية (الكويت): 47 درجة مئوية.

- العبدلي (الكويت): 46.8 درجة مئوية.

- عين التمر (العراق): 46.8 درجة مئوية.

- الوفرة (الكويت): 46.8 درجة مئوية".
 
 
(روسيا اليوم)
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