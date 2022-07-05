استشهاد فلسطيني جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليه بـ"الضرب"

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن إستشهاد الشاب أحمد حرب عياد، من قطاع غزة، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليه بالضرب قرب فتحة جدار الضم والتوسع في طولكرم.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن عائلة الشاب الراحل، قولها إن "نجلهم الشاب أحمد حرب عياد (32 عاما) استشهد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى أراضي عام 1948".وأوضحت العائلة أنه "تم ابلاغهم بالخبر في ساعات الليل من قبل سلطات الاحتلال، وسلموهم جثمانه عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، حيث تمت الصلاة عليه في ساعة متأخرة في مسجد الشهداء بحي الزيتون، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة".