Advertisement

عربي-دولي

أميركا تعرض مكافآت مقابل معلومات عن أنشطة غير مشروعة

Lebanon 24
05-07-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-968578-637926257551504156.jpg
Doc-P-968578-637926257551504156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، يوم الثلاثاء، تقديم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ستطلق لأول مرة برنامجا لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعا بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع"، وفقما نقلت "رويترز".
Advertisement

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، أن البحرية يمكنها تقديم مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار في إطار برنامج مكافآت الذي تقدمه وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" منذ عام 2002.

وأوضح المتحدث أنه يتم إنشاء خط معلومات بلغات متعددة مثل العربية والفارسية والإنجليزية بالإضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت، خاص بتلقي مثل هذه المعلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2022-07-05
16:59 | 2022-07-05
16:30 | 2022-07-05
16:00 | 2022-07-05
15:30 | 2022-07-05
15:00 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website