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عربي-دولي

"حماس" تلجأ لـ"حرب سيبرانية".. هكذا حاولت اختراق هواتف جنود إسرائيليين!

Lebanon 24
05-07-2022 | 11:00
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إحباط محاولات جديدة لحركة حماس لخرق هواتف جنود في الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق ألعاب.

وقال أدرعي عبر حسابه على "تويتر": "تكررت في الفترة الأخيرة تلك المحاولات ومنيت بالفشل بعد أن عمدت حماس إلى إنشاء تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتنزيل التطبيق الذي من شأنه أن يتحكم كاملا بالهواتف".
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وأكد أن هذه المحاولات "باءت بالفشل"، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول حماس "جمع معلومات عبر هذه الأساليب" حيث نفذت عشرات المحاولات لخرق هواتف الجنود سابقا، الأمر الذي تم إحباطه أيضا.

وأوضح أن مركزاً جديداً بجهاز أمن المعلومات، التابع للمخابرات الإسرائيلية، نفذ عملية الإحباط الأخيرة.

وتابع: "يعمل جيش الدفاع في كافة الأبعاد، بما فيها في مجال السايبر من أجل إحباط كل محاولة للمس بأمن دولة إسرائيل ولتشويش كل محاولات العدو".

وفي أيار 2021، اندلعت حرب بين حماس وإسرائيل استمرت 11 يوما وقُتل فيها 250 فلسطينيا من غزة و13 شخصا في إسرائيل.

وبدأت حماس حرب أيار بهجمات صاروخية بعد تحركات لطرد عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، ورداً على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.
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