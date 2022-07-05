بعد تحرير لوغانسك... ما وّجهة قوّات دونيتسك الجديدة؟

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين بأن وحدات جمهوريته التي كانت تساعد في تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، يتم نقلها الآن إلى اتجاه دونيتسك.





وقال بوشيلين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إن جمهورية لوغانسك الشعبية محررة حاليا... ويمكننا القول إن وحدتنا التي شاركت في التحرير في إطار مساعدتها لأشقائنا، يتم نقلها إلى اتجاه دونيتسك. كما يتم نقل الوحدة الثانية لجمهورية لوغانسك".

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(روسيا اليوم)