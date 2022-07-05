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عربي-دولي

بعد تحرير لوغانسك... ما وّجهة قوّات دونيتسك الجديدة؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 11:30
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صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين بأن وحدات جمهوريته التي كانت تساعد في تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، يتم نقلها الآن إلى اتجاه دونيتسك.


وقال بوشيلين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إن جمهورية لوغانسك الشعبية محررة حاليا... ويمكننا القول إن وحدتنا التي شاركت في التحرير في إطار مساعدتها لأشقائنا، يتم نقلها إلى اتجاه دونيتسك. كما يتم نقل الوحدة الثانية لجمهورية لوغانسك".
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(روسيا اليوم)
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