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عربي-دولي

آبي أحمد بعد لقائه البرهان: علاقة البلدين تتجاوز أي نزاع

Lebanon 24
05-07-2022 | 12:30
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، أنه التقى قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، في نيروبي، على هامش قمة منظمة "إيغاد" (مجموعة دول شرق إفريقيا ووسطها للتنمية)، وذلك بعد أيام قليلة من وقوع حادث حدودي جديد.
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وكتب آبي أحمد في حسابه الرسمي على تويتر: "أقرينا كلانا بأن بلدينا لديهما العديد من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام".

وتابع: "علاقاتنا المشتركة تتجاوز أي نزاع. كلانا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة".

بدوره، اكتفى المجلس السيادي الحاكم في السودان بالقول إن "اجتماعا مغلقا" عقد بين عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي.


(سكاي نيوز)
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