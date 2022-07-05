قتلى وجرحى في انفجار متجر أسلحة في اليمن

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قتل 6 أشخاص وأصيب 30، بانفجار في متجر لبيع الأسلحة، في محافظة أبين جنوبي اليمن.وكانت مصادر محلية قد أكدت وقوع قتلى وجرحى، من بينهم أطفال وامرأة، إثر انفجار وقع في متجر لبيع السلاح، في مدينة لودر شرقي محافظة أبين.وأضافت المصادر أن "ماسا كهربائيا" تسبب بحريق داخل متجر بيع السلاح، وأدى إلى انفجارات في المبنى الذي يقع فيه المتجر، مشيرة إلى خروج العديد من السكان من المبنى قبل سقوطه، مما أسهم في نجاة العديد من المواطنين.كما نوهت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض يرجح وفاتهم، لافتة إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة.