بيسكوف: الجيش الروسي في سوريا متواجد بدعوة شرعية بعكس الجيش الأميركي

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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ الجيش الروسي متواجد على الأراضي السورية بدعوة شرعية من الحكومة السورية بعكس الجيش الأميركي.وتابع بيسكوف: "دعونا لا ننسى بعد كل شيء، أن العسكريين الروس موجودون في سوريا بدعوة من القيادة السورية، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، بينما ليس لدى الأميركيين مثل هذه الدعوة، ومن المهم جدا تفهم هذا الفارق الجوهري".جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التوتر المتزايد بين الجيشين الروسي والأميركي في سوريا، حيث أشار بيسكوف أنه من المناسب معرفة ذلك من الخبراء العسكريين في وزارة الدفاع الروسية.