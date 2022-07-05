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سلالة خطيرة من "السالمونيلا" تنتشر في بريطانيا

Lebanon 24
05-07-2022 | 15:00
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أنّه تمّ العثور، بشكل متزايد، على سلالة خطيرة من بكتيريا "السالمونيلا" في منتجات اللحوم في البلاد.
 
وأضاف التقرير أن "السالمونيلا" يمكن أن تكون خطرة في المقام الأول على حياة الرضع وكبار السن، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن حوالي 400 شخص في المملكة المتحدة أصيبوا ببكتيريا "السالمونيلا" للأطفال في عامي 2019 و2020.
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(سبوتنيك)
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