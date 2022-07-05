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عربي-دولي

بيسكوف: بوتين يجتمع برئاسة مجلس الدوما وقادة الأحزاب البرلمانية

Lebanon 24
05-07-2022 | 15:30
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أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع برئاسة مجلس الدوما الروسي وقادة الأحزاب البرلمانية خلال الأيام المقبلة.
 
وقال: "من المقرر أن يلتقي الرئيس في الأيام المقبلة برئاسة "الدوما" وقادة الأحزاب الروسية".
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يذكر أن مجلس "الدوما" سيعقد غدا الأربعاء، الجلسة الأخيرة من دورته الربيعية.
 
(روسيا اليوم)
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