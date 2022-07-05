بيسكوف: بوتين يجتمع برئاسة مجلس الدوما وقادة الأحزاب البرلمانية

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع برئاسة مجلس الدوما الروسي وقادة الأحزاب البرلمانية خلال الأيام المقبلة.

Advertisement

وقال: "من المقرر أن يلتقي الرئيس في الأيام المقبلة برئاسة "الدوما" وقادة الأحزاب الروسية".يذكر أن مجلس "الدوما" سيعقد غدا الأربعاء، الجلسة الأخيرة من دورته الربيعية.