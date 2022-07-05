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عربي-دولي

مقتل جنديين مصريين بعبوة "بدائية" في مالي

Lebanon 24
05-07-2022 | 16:30
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، الثلاثاء، إن اثنين من أفرادها لقيا حتفهما وأصيب خمسة بجروح، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال مالي. 

وقالت الأمم المتحدة في بيان "هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو".
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وأكد مسؤول في البعثة طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "الجنديين اللذين قتلا مصريان".

وتشهد شمال البلاد أعمال عنف تنفذها جماعات إسلامية متطرفة.
 
(الحرة)
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