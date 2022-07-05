البرلمان الأوروبي يوافق على طلب كرواتيا الانضمام إلى منطقة اليورو

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي على قبول انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.

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وتمت الموافقة على التقرير، الذي يؤكد أن كرواتيا قد استوفت المعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، من قبل 539 عضوا في البرلمان الأوروبي، وصوت ضده 45 عضوا فيما امتنع 48 عن التصويت.ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة، فضلا عن عواقب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن كرواتيا مستعدة تماما للانتقال إلى اليورو.وفي أوائل حزيران، قررت المفوضية الأوروبية أن كرواتيا استوفت المعايير اللازمة للانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.