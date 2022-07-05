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الدنمارك تحيي ذكرى ضحايا حادث إطلاق النار في كوبنهاغن

Lebanon 24
05-07-2022 | 13:45
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تحيي الدنمارك مساء اليوم الثلاثاء ذكرى ضحايا حادث إطلاق النار في أحد مراكز التسوق في كوبنهاغن، الذي خلف 3 قتلى، و27 جريحا.
 
وبناء على دعوة رئيس بلدية المدينة، من المقرر تنظيم مسيرة كبرى مساء عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش، أمام "فيلدز" وهو مجمع تسوق ضخم يقع بين وسط المدينة ومطار العاصمة.
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أثار الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى و27 جريحا مساء الأحد صدمة كبيرة في البلاد في نهاية عطلة أسبوع صيفية تميزت بعبور سباق فرنسا للدراجات الهوائية وعودة مهرجان روسكيلد.

لم تفلت كوبنهاغن من تهديدات بوقوع اعتداءات في السنوات الأخيرة وخاصة ذات دوافع إسلامية متطرفة، لكن المذبحة في أحد المراكز التجارية شكلت صدمة لكثير من السكان.

ويتوقع أن تلقي كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن ورئيسة البلدية صوفي أندرسن كلمة أمام "عدد كبير من الأشخاص" تتوقع الشرطة حضورهم، في مراسم ترافقها جوقة يشارك فيها ولي العهد فريدريك.

وضع المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار رهن الاعتقال في مصحة للأمراض النفسية الاثنين، في حين يركز التحقيق في الحادثة على الصحة النفسية للمهاجم وهو دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما.
 
(روسيا اليوم)
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