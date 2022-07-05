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عربي-دولي

أمر قضائي بتجميد حسابات مصرفية للغنوشي وابنه وصهره

Lebanon 24
05-07-2022 | 23:30
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أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي القيادي بالحركة ذاتها.
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وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان: "يتعين على البنوك والبريد التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، ينص على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.

وبالإضافة لرئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، ضمت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي، ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات حدثت في 2013.
أما الجبالي فملاحق قضائيا في قضية "تبييض أموال"، وأوقف في نهاية حزيران قبل أن يطلق سراحه بعد 4 أيام.

ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 تموز الجاري أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقا لمحاميه.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال، تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس.
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