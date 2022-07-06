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عربي-دولي

قتيلان ومصابون في قصف روسي على سوق شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
06-07-2022 | 00:00
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قتل شخصان وأصيب 7، في قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، الثلاثاء.


وكتب بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على تطبيق "تلغرام"، إن الضحايا سقطوا في قصف روسي استهدف سوقا في المدينة.
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وشاهد مراسل لـ"رويترز" في مكان الحادث دخانا أصفر يتصاعد من متجر لبيع مستلزمات السيارات، وألسنة لهب تجتاح صفوفا من الأكشاك في السوق، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران.

وفي وقت سابق، قال كيريلينكو إن "الروس يستهدفون عمدا مرة أخرى المناطق التي يتجمع فيها المدنيون".
وأوضح المسؤول المحلي أن سلوفيانسك وكراماتورسك القريبة تعرضتا لقصف شديد خلال ليل الإثنين، وقال: "هما تشكلان الآن أيضا خط الهجوم الرئيسي للعدو. لا يوجد مكان آمن من دون قصف في منطقة دونيتسك".

والثلاثاء قصفت القوات الروسية أهدافا في أنحاء دونيتسك، بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن الانتصار في منطقة لوغانسك المجاورة، في أعقاب أشهر من حرب استنزاف شاقة خسر فيها الجانبان أعدادا كبيرة من الجنود.
وجاءت الضربات، التي أبلغ عنها مسؤولون محليون والجيش الروسي، في أعقاب سيطرة موسكو على مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية يوم الأحد، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك.

تشكل دونيتسك ولوغانسك معا منطقة دونباس، الجزء الشرقي الصناعي من أوكرانيا الذي شهد أكبر معركة في أوروبا منذ عقود.

وتقول روسيا إنها تريد انتزاع السيطرة على دونباس بأكملها من أوكرانيا لصالح الانفصاليين المدعومين من موسكو، الذين أعلنوا استقلالهم من جانب واحد.
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