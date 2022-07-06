28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد استقالتهما احتجاجا.. جونسون يعين خلفا لوزيري الصحة والمالية
Lebanon 24
06-07-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مدير مكتبه ستيف باركلي وزيرا للصحة بعد استقالة ساجد جاويد في وقت سابق الثلاثاء.
كما عيّن مساء الثلاثاء وزير التعليم ناظم الزهاوي المتحدّر من أصول عراقية، وزيراً جديداً للمالية بعد استقالة ريشي سوناك من المنصب.
Advertisement
وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الملكة أليزابيث الثانية وافقت على تعيين الزهاوي في هذا المنصب. والزهاوي وُلد في العراق لعائلة كردية هاجرت إلى بريطانيا حين كان طفلاً وأصبح لاحقاً صاحب مهنة تجارية مربحة.
وكان وزيرا المالية والصحة البريطانيان، قدّما الثلاثاء، استقالتيهما من الحكومة احتجاجاً على سلسلة الفضائح التي تلاحق بوريس جونسون.
وقد أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، استقالته اليوم احتجاجاً على قيادة جونسون لحزب المحافظين.
وأضاف جاويد في رسالة استقالته لجونسون: "من الواضح أن الأمور لن تتغير تحت قيادتك".
بدوره، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك المستقيل، إن "الشعب يتوقع من حكومته أن تدار بكفاءة وجدية".
وأضاف سوناك موجهاً كلامه لجونسون: "من الواضح أن لدينا وجهات نظر اقتصادية مختلفة بشكل جذري". وتابع: "المعايير التي أناضل من أجلها تستحق الاستقالة".
واستبعدت وسائل إعلام بريطانية استقالة دومينيك راب نائب رئيس الوزراء من منصبه. كما أكدت أن الاستقالات من حكومة جونسون ليست منسقة.
وقد تكون خطوة جاويد وسوناك ضربة قاضية لرئيس الوزراء الذي حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.
وقد اعتذر جونسون عما قال إنه "خطأ" بعدم إدراكه أن كريس بينشر لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده من سوء السلوك الجنسي. وقال جونسون للصحافيين: "بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك".
وقد تؤدي استقالة الوزيرين إلى نهاية قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أشهر من الفضائح، وأشهرها "بارتي غيت" التي حضر خلالها رئيس الوزراء حفلات بينما كانت البلاد خاصعة لحجر صحي صارم بسبب كورونا.
من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية اليزابيث تروس عن تأييدها الكامل لبوريس جونسون.
في المقابل، اعتبر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أن حكومة بوريس جونسون تنهار، مضيفاً أن "حزب المحافظين فاسد.. وتغيير جونسون لن يغير شيئا".
هذا وهوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020 أمام الدولار اليوم، موسعاً خسائره بعد أن دفعت استقالة وزير المالية البريطاني جونسون إلى أزمة.
وهوى الإسترليني إلى 1.189 دولار، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.4% عند 1.193 دولار بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"
Lebanon 24
لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"
15:07 | 2022-07-05
05/07/2022 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟
14:05 | 2022-07-05
05/07/2022 02:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
14:32 | 2022-07-05
05/07/2022 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟
Lebanon 24
أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟
15:29 | 2022-07-05
05/07/2022 03:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلٌ وسط الطريق.. جريمة تضرب عرسال!
Lebanon 24
قتلٌ وسط الطريق.. جريمة تضرب عرسال!
15:25 | 2022-07-05
05/07/2022 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-07-06
الجيش الاوكراني بدأ هجوماً مضاداً في جنوب البلاد... ما الهدف من تلك التحركات؟
11:30 | 2022-07-06
بريطانيا تُرسل دبابات "تشالنجر" إضافية إلى بولندا
11:00 | 2022-07-06
جونسون يُؤكّد استمرار حكومته... ماذا قال خلال جلسة المساءلة؟
10:40 | 2022-07-06
بعد الحكم بإعدامه.. طلب غريب من قاتل نيرة أشرف ورسالة خاصة لوالدته
10:30 | 2022-07-06
الخارجية الروسية: أي إجراءات تهديدية من السويد وفنلندا ستُقابل برد لا مفر منه
10:00 | 2022-07-06
بعد عامين من الصعوبات بسبب "كورونا"... مليون مسلم يؤدون فريضة الحج
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
06/07/2022 19:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
06/07/2022 19:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
06/07/2022 19:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact