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عربي-دولي

الحادثة تتكرر.. مقتل "متطوع" فرنسي ثان في حرب أوكرانيا

Lebanon 24
06-07-2022 | 03:00
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مقتل فرنسي ثان كان يقاتل في حرب أوكرانيا، مؤكدة بذلك معلومة أوردتها إذاعة "آر تي إل" الخاصة.


وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "تلقينا بحزن نبأ هذه الوفاة. نتقدم بتعازينا لأسرته التي تتواصل معها الدوائر المعنية".
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وكانت إذاعة "آر تي إل" الفرنسية أعلنت الإثنين مقتل هذا المتطوع، الذي انضم إلى القوات الأوكرانية.

وقالت الإذاعة في تغريدة على "تويتر" إنه "توفي متأثرا بجروحه في 25 حزيران في منطقة خاركيف. كان يبلغ من العمر 20 عاما وانضم للفيلق الدولي في 1 آذار".
 
وهذا ثاني فرنسي يتأكد رسميا مقتله في حرب أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت في مطلع يونيو مصرع أول فرنسي تطوع للقتال في أوكرانيا.

وبحسب الإذاعة الفرنسية هناك حاليا ما يقرب من 50 فرنسيا يقاتلون في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في بداية الحرب تشكيل "الفيلق الدولي"، لكي ينضم له كل من يرغب من حول العالم بالتطوع للقتال ضد القوات الروسية دفاعا عن أوكرانيا.

وبعد الإعلان عن تشكيل هذا الفيلق، قالت السلطات الأوكرانية إنها تلقت طلبات من حوالي 20 ألف متطوع للقتال ضد روسيا.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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