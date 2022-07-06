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عربي-دولي

الامم المتحدة: مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 في قوة حفظ السلام بانفجار لغم شمال مالي

Lebanon 24
06-07-2022 | 04:30
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قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب 5 آخرون بجروح خطرة في انفجار لغم أرضي في شمال البلد الغارق في دوّامة هجمات متشددة، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية.


وقالت الأمم المتّحدة في بيان إنّه "صباح الثلاثاء، انفجر لغم أرضي بآلية مدرّعة كانت في عداد قافلة لوجستية تابعة لمينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) على طريق تيساليت-غاو".
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ووقع الهجوم على بُعد 60 كلم من غاو.

وأضافت الأمم المتحدة أنه "تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى".

وفي نيويورك، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً أكّد فيه أعضاؤه الخمسة عشر أنّهم يدينون "بأشدّ العبارات الهجوم".

وأضاف البيان أنّ أعضاء مجلس الأمن يطالبون "الحكومة الانتقالية في مالي بالتحقيق سريعاً في الهجوم على قوات حفظ السلام وسوق الجناة أمام القضاء".

كما دعا مجلس الأمن في بيانه باماكو إلى إطلاع القاهرة على سير هذا التحقيق.
 
وهدّد المجلس بفرض عقوبات على كلّ من يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في شن هجوم ضد القبعات الزرقاء، مشيراً إلى أنّ هذه الهجمات "قد تشكّل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

والعبوات الناسفة هي من الأسلحة التي يلجأ إليها المتشددون لمهاجمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات المالية.

ومينوسما قوة تضم نحو 13000 جندي تم إنشاؤها في 2013 لدعم العملية السياسية في مالي، وهي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية. ومدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء مهمتها لمدة عام.

وقتل 177 جنديا من قوة حفظ السلام في أعمال عدائية بينهم أربعة في يونيو، وأصيب 8 في انفجار ألغام في منطقة تمبكتو في 23 حزيران.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين في آب 2020 وايار 2021، والأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي ومتشدد في الشمال.

وتسببت اعمال العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين كما خلفت مئات آلاف النازحين.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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