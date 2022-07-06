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عربي-دولي

علامة على تحسن في العلاقات المتوترة بين البلدين.. إسرائيل تعيد فتح مكتبها الاقتصادي في تركيا

Lebanon 24
06-07-2022 | 05:00
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن تل أبيب أعلنت أنها ستعيد فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في تركيا، وذلك بالتزامن مع سعي أنقرة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.
 
وأشارت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إلى أن الحكومتين التركية والإسرائيلية كانتا"أقدمتا على طرد السفراء بشكل متبادل في عام 2018، كما خفضت إسرائيل تمثيلها الاقتصادي في عام 2019، لكن البلدين يتطلعان اليوم إلى إعادة التمثيل إلى مستوى السفراء".
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وأشير في هذا السياق إلى أنه "على الرغم من سنوات التوتر، حافظت حكومة حزب العدالة والتنمية على علاقاتها التجارية مع إسرائيل، بحيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 30% في عام 2021، لتصل إلى 7.7 مليارا دولار".

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي قولها بهذا الشأن: "إن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية تعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا. نعتزم الترويج قريبا لمؤتمر اقتصادي مشترك بين الدولتين، بعد أكثر من عقد من الزمان".

كما أكدت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تعمل حاليا في مجال التصدير إلى تركيا.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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