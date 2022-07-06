هل ستواصل روسيا استراتيجيتها العسكرية؟

تشير سيطرة روسيا على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، والذي يعد انتصارا كبيرا لحملة موسكو لغزو شرق أوكرانيا، إلى نجاح الاستراتيجية العسكرية الروسية الطاحنة على أساس القوة النارية المتفوقة والتقدم التدريجي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، " كما ويثير هذا الاستيلاء تساؤلات جدية حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها أي من الجانبين على هذا النحو، لا سيما القوات الأوكرانية التي تعرضت للهجوم والتي تتفوق عليها روسيا من حيث التسلح بشكل كبير، والتي أُجبرت على الاعتماد على مجندين جدد وتعاني من خسائر فادحة، إلى جانب الإجهاد الذهني للقتال والتراجع والقصف الروسي المستمر. لقد تسبب الغزو الروسي بخسائر فادحة للقوات الروسية أيضًا، لكنها تواصل تقدمها البطيء، ومع الاستيلاء على ليسيتشانسك في نهاية هذا الأسبوع، سيطرت على مقاطعة لوهانسك بأكملها، مما جعلها في وضع يسمح لها بالتقدم نحو المدن الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعة دونيتسك. إن الاستراتيجية المدمرة، التي تعتمد بشكل كبير على المدفعية بعيدة المدى، تناسب التضاريس المسطحة وخطوط الإمداد الروسية الأقصر في الشرق، ولكنها قد لا تنجح في أي مكان آخر. ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ينوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغط على الهجوم، أو إلى أي مدى يمكن لجيشه استيعاب المزيد من الخسائر في الرجال والعتاد دون الحاجة إلى وقفة طويلة لإعادة البناء".

وتابعت الصحيفة، "يقول المسؤولون الأوكرانيون إن هدفهم هو إلحاق أقصى قدر من الألم بالروس من خلال إجبارهم على القتال من أجل المدن، كما حدث في سيفيرودونتسك وبدرجة أقل في ليسيتشانسك، لكن كلا المدينتين سقطتا، والآن هناك شكوك متزايدة حول هذا النهج. هذه الاستراتيجية تثير الانقسام أيضًا بين القوات الأوكرانية، حيث يعتقد البعض أن محاولة السيطرة على المدن غير مجدية. في وقت مبكر من الحرب، حاولت القوات الروسية الاستيلاء بسرعة على العاصمة كييف، فوسعت بشكل مفرط عدد قواتها وأعمدتها المدرعة، تاركة إياها مع القليل من الدعم، وتعرضت لهزيمة لاذعة على يد الأوكرانيين. ثم حولت موسكو تركيزها إلى منطقة دونباس الصناعية الغنية بالمعادن في الشرق - لوهانسك ودونيتسك - وغيرت استراتيجيتها. الآن، نادرًا ما تتقدم القوات الروسية دون قدر هائل من الدعم، غالبًا في شكل قصف مدفعي ثقيل - حتى لو كان ذلك يعني أن ما تستولي عليه موسكو بات في حالة خراب. ويقول جنود أوكرانيون إن القصف استمر قرابة خمسة أيام قبل أن تبدأ القوات الروسية في اختبار الخطوط الأوكرانية بالجنود المشاة والدبابات. من الواضح أن القتال أرهق كلا الجانبين. قدر المسؤولون الأوكرانيون أن قواتهم تتكبد مئات الضحايا يوميًا؛ وأفادت المخابرات الغربية أن عدد القتلى والجرحى الروس جاءت مماثلة".

وأضافت الصحيفة، "تعتمد القوات الأوكرانية بشكل متزايد على القوات الأقل تدريباً مثل تلك الموجودة في قوات الدفاع الإقليمية والحرس الوطني لمؤازرة الوحدات المنهكة على الخطوط الأمامية. وبدأت روسيا تعزيزات عسكرية مثل وحدات فاجنر شبه العسكرية، والقوات الشيشانية الموالية لموسكو، والمقاتلين الانفصاليين من لوهانسك ودونيتسك لتعزيز وحداتهم المنكوبة بالضحايا. يوم الإثنين، أمر بوتين القوات المشاركة في الاستيلاء على ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك بالراحة و"زيادة قدراتهم القتالية" بينما تواصل التشكيلات الروسية الأخرى القتال. قلل الجانبان من شأن التقارير التي تتحدث عن تعثر الروح المعنوية في صفوفهما، وفي بعض الأحيان قاما بنشر مقاطع فيديو تحفيزية على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة فكرة أن أي شخص موجود في الخنادق مرهق. وحتى في الوقت الذي تتسبب فيه بخسائر في الأرواح، تُظهر القوات الأوكرانية استعدادًا لمواصلة القتال، بغض النظر عن التكلفة. لكن طريقة القتال هذه - حرب المدفعية - يمكن أن تنتج صدمات نفسية شديدة، مثلما حدث في الحرب العالمية الأولى، وهو الصراع الذي أدى إلى ظهور مصطلح "صدمة القصف". يشعر القادة الأوكرانيون، وخاصة الوحدات البديلة، بالقلق من أن بعض جنودهم يعانون من الإجهاد، بالإضافة إلى خطر الإصابة أو القتل بنيران العدو".

وبحسب الصحيفة، "في الجنوب، بالقرب من مدينة خيرسون الساحلية التي تسيطر عليها روسيا، حققت القوات الأوكرانية سلسلة من المكاسب الصغيرة خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن المحللين العسكريين يقولون إن هذه الانتصارات المتزايدة هي علامة على هجوم مضاد أوسع قادمًا، إلا أن ضباط الجيش الأوكراني قللوا من أهمية القتال وأقروا بأن التركيز ينصب على الشرق. لقد دعت كييف مرارًا وتكرارًا إلى المزيد من الأسلحة والذخيرة التي يزودها الغرب. وبينما بدأت تستخدم بعض هذه الأسلحة والذخائر في الصفوف الأمامية مثبتة نجاحها بالقتال، لا سيما نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS الذي وصل مؤخرًا من الولايات المتحدة، فإن أي نجاح أوكراني طويل المدى في ساحة المعركة سيتطلب أكثر من ذلك بكثير. بالنسبة لكلا الجانبين، كان الدعم الجوي في الغالب جزءًا ثانويًا من القتال في دونباس، أو حتى غائبًا. تمتلك كل من روسيا وأوكرانيا دفاعات جوية كبيرة في الشرق، مما يعني أن معظم الطائرات والمروحيات يجب أن تحلق على ارتفاع منخفض بشكل خطير لتوفير قدر ضئيل من الدعم للقوات البرية. وقد ترك ذلك القوات الروسية تطلق صواريخ كروز لاستهداف البنية التحتية الرئيسية خلف الخطوط الأمامية".