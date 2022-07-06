روسيا أقرب إلى الاستيلاء على دونباس بعد سقوط لوهانسك؟

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استيلاء روسيا على مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، مما سيؤدي إلى سقوط مقاطعة لوهانسك بأكملها بيد القوات الروسية، على أنه انتصار. ويقول خبراء عسكريون إن هذا الانتصار هو رمزياً أكثر من كونه انتصاراً استراتيجيًا.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "لا يزال الرئيس الروسي بعيدًا عن هدفه المتمثل في "تحرير" منطقة دونباس بأكملها، التي تمثل مدينة لوهانسك الجزء الآخر منها. وأمر يوم الاثنين قواته بالتقدم في مقاطعة دونيتسك، النصف الآخر من دونباس، حيث لا يزال الأوكرانيون يسيطرون على مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت بعشرات الآلاف من القوات. سيتطلب الاستيلاء على منطقة دونيتسك بأكملها أن تتقدم القوات الروسية نحو هذه المدن المحصنة بشدة على بعد 50 إلى 70 كيلومترا غرب ليسيتشانسك، والمسافة عينها تقريبًا مرة أخرى للوصول إلى الحدود الإدارية. على الرغم من تعليمات بوتين بمواصلة العمل، يقول محللون ومستشارون أوكرانيون إن الحرب من المرجح أن تدخل مرحلة جديدة تحاول فيها قوات كييف استخدام أسلحة متطورة قدمها الغرب حديثًا لقطع خطوط الإمداد الروسية وتدمير مخزونات الذخيرة والقواعد الخلفية بدلاً من التشبث بالأراضي. شكل الاستيلاء على كامل لوهانسك تقدمًا كبيرًا في حملة بوتين على دونباس ويظهر أن الآلة العسكرية الروسية - والتي تشق طريقها إلى الأمام من خلال القصف المدفعي المكثف - لا تزال تتمتع بزخم، على الرغم من الخسائر الفادحة".وتابعت الصحيفة، " لكن تمثل هدف الكرملين، عندما أعاد شن هجومه في منطقة دونباس في منتصف نيسان، بمحاصرة وقتل أو أسر عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية في ما يسمى بعملية القوات المشتركة، مما قد يوجه ضربة قاتلة لجهود البلاد الحربية. ولا يقتصر الأمر على أنه لا يزال بعيد المنال، ولكن القوات الروسية فشلت أيضًا في تحقيق أهدافها المقلصة المتمثلة في تطويق القوات الأوكرانية في "حلل" أصغر في الطريق. قال الجنرال المتقاعد إيهور رومانينكو، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، "لم يرغب العدو في الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في حدودهما الإدارية فحسب، بل أراد القيام بذلك من خلال ضرب القوات الأوكرانية... كان هدفهم تطويق وتدمير تجمعنا هناك". وأضاف: "أجرينا عمليات في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك لدرجة أننا يمكن أن نحط من قوتهم العسكرية، ولكن بعد أن حشدوا قوات تتجاوز قواتنا بكثير، كان من الضروري سحب قواتنا ". قال أولكسندر في دانيليوك، رئيس مركز إصلاحات الدفاع ومقره كييف، إن الجزء الأكبر من إقليم لوهانسك الذي استولت عليه روسيا تم الاستيلاء عليه بعد وقت قصير من بدء الغزو في شباط. لكنهم كافحوا لأخذ الخمس الأخير الذي تنافست عليه قوات كييف بشكل صحيح. وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا نجحت في إبطاء التقدم الروسي، على الرغم من تكبدها خسائر فادحة تصل إلى 200 ضحية في اليوم. وأضاف أريستوفيتش، "كانت المهام الرئيسية هي: تحديد قوات العدو الرئيسية؛ إلحاق خسائر بهم؛ شراء الوقت لتزويد الأسلحة الغربية وتحسين خط الدفاع الثاني؛ وتهيئة الظروف لعملياتنا الهجومية في قطاعات أخرى من الجبهة"."وأضافت الصحيفة، "مع تقدم القوات الروسية غربًا، بات من المحتمل أن تواجه مقاومة أكثر شدة. وقال دانيليوك إنه تم الدفاع عن كراماتورسك وسلوفيانسك بشكل جيد بعد ثماني سنوات من التحصينات من قبل القوات الأوكرانية. هدف روسيا هو أن تكون داخل مدى المدفعية ثم قصف المواقع الأوكرانية. قال أوليكسي ميلنيك، وهو ضابط سابق في القوات الجوية الأوكرانية يعمل الآن في مركز رازومكوف للأبحاث في كييف، إنه حتى التحصينات الثقيلة لن تصمد أمام قصف مدفعي روسي وقصف جوي. وتطلق المدافع الروسية عشرات الآلاف من القذائف يوميًا في لوهانسك. وقال ميلنيك إنه لكسر أو على الأقل إبطاء المدفعية الروسية، تحتاج أوكرانيا الآن إلى استهداف خطوط الإمداد الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى، وخاصة أنظمة الصواريخ المتعددة التي توفرها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم هيمارس. تم نشر أربعة فقط حتى الآن في ساحة المعركة، ولكن مع مدى 70 كم ودقة بالغة، يتم استخدامها لتحقيق تأثير كبير. أدى هجوم صاروخي أوكراني إلى إلحاق أضرار بالغة بقاعدة جوية روسية كبيرة بالقرب من مدينة ميليتوبول الجنوبية المحتلة يوم الأحد، وهو ما يتجاوز المدى الطبيعي لمدفعية كييف. كما قصفت أوكرانيا مستودعات أسلحة روسية في مقاطعة دونيتسك. كما وتحتاج كييف إلى المزيد من صواريخ هيمارس لتغيير مجرى الحرب. وقال ميلنيك: "إذا كان لدى أوكرانيا المزيد من القدرات لتدمير خطوط الإمداد الأرضية ومستودعات الذخيرة وتوجيه ضربات لتدمير مواقع المدفعية، فسيتعين على روسيا تعديل خططها أو تغييرها بشكل كبير كما كان من قبل"."وبحسب الصحيفة، " وفقًا لتقرير صادر عن معهد Royal United Services Institute في لندن، بالإضافة إلى النقص في ذخيرة المدفعية، تعاني أوكرانيا من نقاط ضعف أخرى متعددة، بما في ذلك نقص المشاة والمدرعات الماهرة لإجراء العمليات الهجومية، ونقص المعدات اللاسلكية الآمنة، وعدم القدرة على اكتشاف قدرات الحرب الإلكترونية الروسية والاستيلاء عليها. وفقًا لمحللين غربيين وأوكرانيين، تعاني روسيا أيضًا من نقص في القوى العاملة ونضوب مخزونات الدروع الحديثة، مما يجعلها تعتمد على قوة نيران المدفعية المتفوقة للغاية. واعتبر المحللون الأوكرانيون تعليمات بوتين لقواته في لوهانسك "بالراحة" بينما ينضم الآخرون إلى المعركة أنها تشكل اعترافًا ضمنيًا بالخسائر الفادحة التي تكبدوها وكذلك الحاجة إلى تعزيز إمدادات المدفعية. في غضون ذلك، تشكل الهجمات المضادة الأوكرانية على مدينة خيرسون الجنوبية المحتلة عند مصب نهر دنيبرو، نوعاً من أنواع الضغط على القوات الروسية. على الرغم من أن الهجوم الأوكراني على المدينة نفسها يبدو غير مرجح، نظرًا لخطر سقوط ضحايا مدنيين، يمكن لأوكرانيا محاولة تطويق القوات الروسية في جيوب على طول الضفة اليمنى للنهر. قال ميخايلو ساموس، مدير شبكة الأبحاث الجيوسياسية الجديدة، الذي قضى 12 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية: "المشكلة بالنسبة لروسيا هي أنه ليس لديها ما يكفي من القوات لتأمين كلا الاتجاهين (الجنوب والشرق)". وختم: "سيظهر الجانب الأوكراني عزمه على اللعب في كلا الاتجاهين. بالنسبة لأوكرانيا، تعد الجبهة الجنوبية أكثر أهمية في الوقت الحالي بسبب وصول الصادرات إلى البحر والموانئ"."