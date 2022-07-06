حرب أوكرانيا.. السلاح الأميركي "القوي" يضرب الأهداف الروسية

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كتب موقع "سكاي نيوز": لم يمض من شهر على تقديم الولايات المتحدة أنظمة "هايمرز" الصاروخية للقوات الأوكرانية، حتى بدأت تظهر في أرض المعركة في مواجهة القوات الروسية.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هناك مزيدا من الصور التي تظهر على شبكات التواصل الأوكرانية، تؤكد استخدام أنظمة "هايمرز" الأميركية الصنع في ضرب أهداف روسية.وفي مطلع يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل 4 أنظمة من راجمات "هايمرز" الصاروخي إلى كييف لمساعدتها في حماية نفسها من الهجوم الروسي.وذكرت حينها أن الجنود والأوكرانيين سيتدربون أولا على استخدام هذه الأنظمة، وهو ما سيستغرق نحو 3 أسابيع.وفي الأيام الأخيرة، نشرت حسابات عسكرية أوكرانية على شبكات التواصل عددا من الصور التي تظهر الراجمات الصاروخية الأميركية، أثناء المعارك مع القوات الروسية.وفي إحدى الصور، تظهر راجمة الصواريخ الأميركية وهي تتحرك في منطقة زاباروجيا، جنوبي أوكرانيا، ثم يجري وضعها في وضع استعداد قبل أن تطلق وابلا من الصواريخ في الليل، كما أظهر حساب هيئة الأركان القوات الأوكرانية.وكتب الحساب العسكري واصفا الراجمة الصاروخية الأميركية " سريعة وجميلة ودقيقة".ونشر الحساب مقطع فيديو يظهر استخدام هذه الراجمة في المعارك.