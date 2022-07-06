الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة نيرة أشرف... ماذا في التفاصيل؟

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أيدت محكمة الجنايات المصرية في المنصورة خلال جلستها، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة نيرة أشرف، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.ووفقا للنظام القضائي المصري، فسوف يكون من حق المدان اللجوء لإجراءات تقاضٍ أخرى بعد التصديق على قرار الإعدام.وكان القاتلُ محمد عادل ذبح زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة أمام المارة.