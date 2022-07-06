روسيا تُدمّر راجمات صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع في دونباس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس" أميركية الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه قرب بلدة مالوتورانوفكا في دونيتسك دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو راجمتي صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع ومستودعين للذخيرة الخاصة بهما.وعلى المشارف الشرقية لمدينة سوليدار، دمرت الطائرات الروسية مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية تابعا للواء الميكانيكي 57، كان احتوى على 1.5 ألف قذيفة من العيارات المختلفة وأكثر من مائة راجمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات.