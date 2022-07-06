Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُدمّر راجمات صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع في دونباس

Lebanon 24
06-07-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-968865-637927096031541115.jpg
Doc-P-968865-637927096031541115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس" أميركية الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه قرب بلدة مالوتورانوفكا في دونيتسك دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو راجمتي صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع ومستودعين للذخيرة الخاصة بهما.
Advertisement

وعلى المشارف الشرقية لمدينة سوليدار، دمرت الطائرات الروسية مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية تابعا للواء الميكانيكي 57، كان احتوى على 1.5 ألف قذيفة من العيارات المختلفة وأكثر من مائة راجمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-07-06
11:30 | 2022-07-06
11:00 | 2022-07-06
10:40 | 2022-07-06
10:30 | 2022-07-06
10:00 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website