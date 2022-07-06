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عربي-دولي

الخارجية الروسية: أي إجراءات تهديدية من السويد وفنلندا ستُقابل برد لا مفر منه

Lebanon 24
06-07-2022 | 10:30
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" سوف يجعلهما تحت تأثير أكبر للولايات المتحدة الأميركية، وستصبحان هدفا للتخطيط العسكري للحلف.

وتابعت الخارجية أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى "الناتو" ستقابل برد لا مفر منه من قبل موسكو.
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(روسيا اليوم)
 
 
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