عرض بـ10 ملايين جنيه للعفو عن قاتل نيرة أشرف!

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قبل ساعات قليلة من النطق بالحكم على الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة قبل أسبوعين في مصر، أعلن مواطن سوري يقيم في تركيا استعداده للتبرع بـ 10ملايين جنيه لأسرة القتيلة مقابل العفو عن القاتل.وقال المواطن السوري محمود قراح الذي يقيم في تركيا في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مستعد للتبرع بـ10 ملايين جنيه مصري لأسرة نيرة مقابل العفو عن الشاب القاتل محمد عادل، من منطلق أن الفتاة توفيت وأن الشاب طيب وفقير وأخطأ ولن تستفيد الأسرة شيئا من إعدامه.وقال إن الصلح سيد الأحكام وهناك الكثير ممن ارتكبوا جرائم قتل وبعد ذلك عفا عنهم أهل القتلى والعفو أجره عظيم عند الله، مؤكدا أنه تألم لفقد نيرة وسيتألم لفقد محمد وهو إنسان مجتهد في الحياه وفقير.وأضاف أن مبلغ التبرع والفدية جاهز لو وافقت أسرة نيرة على قبوله وأنه ينتظر تواصلهم.