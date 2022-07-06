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بريطانيا تُرسل دبابات "تشالنجر" إضافية إلى بولندا

Lebanon 24
06-07-2022 | 11:30
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بريطانيا سترسل سرية دبابات إضافية إلى بولندا.
وكتب بلاشتشاك على موقع "تويتر": "ستصل سرية دبابات "تشالنجر" البريطانية إلى بولندا هذا الأسبوع كجزء من قوة التعزيز المتحالفة، لدعم القوات البريطانية الموجودة في بلادنا".
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ويعتقد أن "تعزيز الكتيبة البريطانية في بولندا "دليل مقنع آخر على دعم البريطانيين للجناح الشرقي".
 
 
(سبوتنيك)
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