بريطانيا تُرسل دبابات "تشالنجر" إضافية إلى بولندا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بريطانيا سترسل سرية دبابات إضافية إلى بولندا.



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ويعتقد أن "تعزيز الكتيبة البريطانية في بولندا "دليل مقنع آخر على دعم البريطانيين للجناح الشرقي". وكتب بلاشتشاك على موقع "تويتر": "ستصل سرية دبابات "تشالنجر" البريطانية إلى بولندا هذا الأسبوع كجزء من قوة التعزيز المتحالفة، لدعم القوات البريطانية الموجودة في بلادنا".ويعتقد أن "تعزيز الكتيبة البريطانية في بولندا "دليل مقنع آخر على دعم البريطانيين للجناح الشرقي".

(سبوتنيك)