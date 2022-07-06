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بالأسماء... إعفاء 5 أعضاء مدنيين من مجلس السيادة السوداني

Lebanon 24
06-07-2022 | 12:30
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما دستوريا يعفي بموجبه 5 من أعضاء مجلس السيادة المدنيين.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان في بيان إن الأعضاء الخمسة هم:
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مولانا رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح
مولانا يوسف جاد كريم محمد علي
د.سلمى عبدالجبار المبارك
د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير
الأستاذ أبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم
وكان البرهان قد عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة و"شكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة وإجتهاد من أجل خدمة المواطنين".

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن أمله "في استمرار عطاء الأعضاء المعفين من مهامهم في ميادين العمل العام المختلفة"، مشيدا بـ"الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة".
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