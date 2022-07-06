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عربي-دولي

شولتس: ألمانيا جاهزة لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:00
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس أن بلاده جاهزة لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مضيفا أنه تتم الآن في إطار مجموعة السبع الكبار مناقشة نظام تقديم هذه الضمانات.

وردا على أسئلة البرلمانيين الألمان في البوندستاغ بهذا الخصوص قال شولتس: "تتم مناقشة كيفية تقديم هذه الضمانات بين الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار وكذلك الدول الجاهزة لتقديم مثل هذه الضمانات. وألمانيا هي إحدى هذه الدول".
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وأضاف أنه بحث هذه المسألة يتم أيضا مع كييف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هذه  العملية ليست منتهية".
 
 
(روسيا اليوم)
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