بعد الحكم بإعدامه.. طلب غريب من قاتل نيرة أشرف ورسالة خاصة لوالدته

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عاقبت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة، بالإعدام شنقًا.وفي لقاء مع محامي المتهم، احمد حمد، كشف عما طلبه محمد عادل ورسالته لوالدته عقب صدور الحكم بإعدامه.وقال المحامي: "موكلي اعطاني الرقم السري الخاص ببريده الالكتروني للحصول على صور تجمعه بالقتيلة وتقديمها كأدلة، كما أن محمد عادل وجه رسالة إلى والدته يطمئنها على حاله ويطلب منها العفو عما بدر منه وأكد أنه كان يمر بوضع نفسي صعب اجبره على الإقدام على ما فعله".وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.