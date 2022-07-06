تسجيل 39 إصابة جديدة بـ"الكوليرا" في العراق

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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز الـ200 إصابة.وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على "الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام".وأشار إلى "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي"، مؤكدا أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".