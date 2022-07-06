بعد إرتفاع إصابات "كورونا"... قطر تُعيد إلزامية ارتداء الكمامات





جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماع له اليوم، على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

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من جهتها، أوضحت وزارة الصحة القطرية أنه بصدور قرار مجلس الوزراء فقد أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة. قرر مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من يوم غد.جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماع له اليوم، على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا.من جهتها، أوضحت وزارة الصحة القطرية أنه بصدور قرار مجلس الوزراء فقد أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة.

وبينت أن القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة.



وأكدت الوزارة ضرورة التزام الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد كوفيد-19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بالعدوى في الأسابيع القليلة الماضية.

(روسيا اليوم)