النرويج تسمح بمرور البضائع الروسية في سفالبارد

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ذكرت قناة "إن آر كيه" NRK النرويجية أن سلطات البلاد وافقت على السماح بمرور البضائع الروسية عبر حدودها في سفالبارد .ويشار إلى أنه سيتم تسليم الحاويات أولا إلى مدينة ترومسو ثم إلى سفالبارد. وكانت النرويج قد رفضت طلبا روسيا في 28 حزيران الماضي بمرور البضائع للقرى الروسية في سفالبارد عبر نقطة العبور الوحيدة على الحدود الروسية النرويجية في ستورسكوغ.ونقلت القناة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، آن لوند، قولها إن "حاويتين بهما محتويات لبارنتسبيرغ على متن سفينة نرويجية متجهة الآن إلى لوغنير عاصمة سفالبارد". ووفقا لها، لم يكن التأخير بسبب محاولة وقف الإمدادات إلى بارنتسبيرغ، وإنما بسبب العقوبات. وأشارت لوند إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مفاوضات مع السطة الروسية.وأشار القنصل الروسي العام في سفالبارد، سيرغي غوشين، في تعليقه على رفض النرويج، في وقت سابق، إلى أن السلطات النرويجية لم تفكر في جميع عواقب هذه الخطوة.