فرار 300 سجين بعد هجوم لبوكو حرام على سجن في نيجيريا

أفاد مسؤول حكومي بنيجيريا بفرار حوالي 300 سجين بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" سجنا خارج العاصمة النيجيرية، مستخدمين متفجرات لتحرير بعض الجهاديين المحتجزين.



وقال المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية، شوايبو بلغور، للصحفيين بعد الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء واستهدف سجن كوجي الواقع على أطراف أبوجا: "فهمنا بأنهم (المهاجمين) ينتمون إلى بوكو حرام وقدموا خصيصا من أجل شركائهم المتآمرين معهم.. قبضنا حاليا على 300 من حوالي 600 شخص فروا من السجن".

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