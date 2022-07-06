26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نائب أوكراني سابق يكشف: زيلينسكي أوعز بتصفية رئيس حكومة خيرسون الجديد!
Lebanon 24
06-07-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال العضو السابق في مجلس النواب الأوكراني إيليا كيفا، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي اعتبر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المناطق غير الخاضعة لسيطرة كييف، من المهام ذات الأولوية.
ووفقا للنائب السابق أوعز زيلينسكي بتصفية أعضاء حكومة مقاطعة خيرسون، مشيرا بشكل منفصل ومحدد إلى رئيس حكومة المقاطعة الجديد سيرجي يليسيف.
Advertisement
وأضاف كيفا: "في الاجتماع الأخير، أعلن زيلينسكي المجالات ذات الأولوية لفروع مكافحة التجسس والاستخبارات بوزارة الدفاع – نشر الإرهاب وزعزعة استقرار الوضع في المناطق الخارجة عن السيطرة. وأصدر تعليمات لرئيس مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع ، بودانوف، بوضع وصياغة عملية تصفية اعضاء الحكومة الجديدة في مقاطعة خيرسون".
ووفقا له، بات الهدف الرئيسي لعمليات التصفية والإرهاب من جانب الأمن الأوكراني، المواطنين الروس الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية، وقد تم ذكر اسم رئيس الحكومة الإقليمية الجديد يليسيف بشكل منفصل.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبحت صبية.. مذيعة الـ MTV تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور وفيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية.. مذيعة الـ MTV تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور وفيديو)
02:08 | 2022-07-06
06/07/2022 02:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة الراحل بيار شمعون تخرج عن صمتها.. هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
إبنة الراحل بيار شمعون تخرج عن صمتها.. هذا ما قالته (صورة)
03:37 | 2022-07-06
06/07/2022 03:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. مذيعة أخبار لبنانية تحتفل بتخرج زوجها من إحدى جامعات لندن (صور)
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. مذيعة أخبار لبنانية تحتفل بتخرج زوجها من إحدى جامعات لندن (صور)
04:00 | 2022-07-06
06/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموجة الخامسة من كورونا مقبلة؟.. وهذه ابرز العوارض
Lebanon 24
الموجة الخامسة من كورونا مقبلة؟.. وهذه ابرز العوارض
02:30 | 2022-07-06
06/07/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-07-06
06/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-07-06
حادث إطلاق النار على شاحنات روسية... ماذا جرى في ليتوانيا؟
16:00 | 2022-07-06
من "حفلات كورونا" إلى الخسائر والاستقالات.. هل وصل جونسون لشفير الهاوية؟
15:30 | 2022-07-06
فرار 300 سجين بعد هجوم لبوكو حرام على سجن في نيجيريا
15:00 | 2022-07-06
النرويج تسمح بمرور البضائع الروسية في سفالبارد
14:51 | 2022-07-06
الحرس الثوري الإيراني يحتجز دبلوماسيا بريطانيا رفيعا
14:30 | 2022-07-06
بعد إرتفاع إصابات "كورونا"... قطر تُعيد إلزامية ارتداء الكمامات
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
07/07/2022 01:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
07/07/2022 01:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
07/07/2022 01:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact