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عربي-دولي
حادث إطلاق النار على شاحنات روسية... ماذا جرى في ليتوانيا؟
Lebanon 24
06-07-2022
|
16:59
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تعرضت شاحنات السائقين الروس الذين ينقلون السلع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية عبر الأراضي الليتوانية لإطلاق النار من جانب أشخاص مجهولين من أسلحة تعمل بالهواء المضغوط.
وعبر سائقو الشاحنات المنكوبة عن اعتقادهم أن سبب الهجوم هو لوحات ترخيص روسية. وأفادوا بأنه خلال الهجوم هتف الرماة بشعارات القوميين الأوكرانيين وبانديرا.
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كما أكد السائقون أن هذه ليست الحالة الأولى للهجوم على سيارات روسية في ليتوانيا.
(روسيا اليوم)
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