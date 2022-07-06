مقتل امرأة طعنا خلال فعالية سياسية في السويد

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قتلت امرأة طعنا، الأربعاء، في جزيرة غوتلاند السويدية، خلال مخيم سياسي سنوي يسبق الانتخابات العامة فيما يزيد قليلاً عن شهرين.وقالت الشرطة السويدية إن رجلا اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.يستقطب المهرجان السياسي حشودا من الآلاف حيث يلقي السياسيون الخطب ويختلطون بالناخبين والسياح.