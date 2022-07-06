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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يحتجز دبلوماسيا بريطانيا رفيعا

Lebanon 24
06-07-2022 | 14:51
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ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن سبب الاحتجاز كان لمزاعم قيام الأجانب بأعمال تجسس، مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.
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ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقال التلفزيون الرسمي: "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".
 
(سكاي نيوز عربية)
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