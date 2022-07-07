Advertisement

عربي-دولي

مُفاجأة عن "سفاح شيكاغو".. هذا ما كان يخطط له

Lebanon 24
07-07-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-969069-637927717870137292.png
Doc-P-969069-637927717870137292.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الشرطة الأميركية، أمس الأربعاء، أن منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف مشاركين في عرض بمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك قرب شيكاغو، الإثنين الماضي، "فكر جديا في تنفيذ هجوم ثانٍ مماثل في مدينة ماديسون القريبة".

 

وقال كريستوفر كوفيللي المسؤول في شرطة هايلاند بارك بولاية إلينوي (شمال)، إن روبرت كريمو (21 عاما) اعترف للمحققين أنه فر إثر الهجوم إلى ماديسون، المدينة الواقعة في ولاية ويسكونسن المجاورة، حيث "شاهد احتفالات أخرى" و"فكر جديا باستخدام السلاح الذي كان بحوزته في السيارة لتنفيذ هجوم آخر".

 

وأضاف أن المتهم لم يخطط لتنفيذ هذا الهجوم الثاني، خلافا للهجوم الأول الذي حضر له منذ أسابيع عدة.

 

والهجوم المسلح الذي أسفر عن 7 قتلى وحوالى 30 جريحا وقع في هايلاند بارك، وهي ضاحية فارهة تقع على ضفاف بحيرة ميشيغان ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.

 

ونفذ كريمو هجومه بعدما صعد إلى سطح محل تجاري يشرف على مسار العرض، وراح يطلق النار على المشاركين فيه من بندقية اشتراها بصورة قانونية.

 

وإثر إلقاء القبض عليه مساء الإثنين قرب شيكاغو، استجوبته شرطة هايلاند بارك حيث "قدّم إفادة طوعية للمحققين اعترف فيها بأفعاله"، حسبما قال مساعد المدعي العام بن ديلون، خلال مثول المتهم أمام قاض في جلسة عقدت عبر الفيديو.

 

وبدا المتهم طوال الجلسة هادئا، وقد انسدل شعره الطويل على رقبته مغطيا بعضا من الوشوم الكثيرة التي تغزو رقبته ووجهه.

 

وفي مؤتمر صحفي أعقب الجلسة، رفض المدعي العام إيريك راينهارت التكهن بدوافع الهجوم.

 

وكريمو متهم بـ7 جرائم قتل، ويواجه عقوبة السجن المؤبد من دون إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط، ومن المقرر أن يمثل في 28 الجاري أمام قاض آخر في محكمة ووكيغان.

(سكاي نيوز)
Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-07-07
04:44 | 2022-07-07
04:40 | 2022-07-07
04:30 | 2022-07-07
04:00 | 2022-07-07
03:30 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website