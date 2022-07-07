تصويت أولي في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران يتعلق بتبادل المدانين

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وافقت لجنة في البرلمان البلجيكي الأربعاء بفضل دعم نواب الأغلبية، على اتفاق بلجيكي-إيراني مثير للجدل يسمح للبلدين بتبادل نقل الأشخاص المدانين، كما أعلن نواب لوكالة فرانس برس.ولإقراره نهائياً، ينبغي أن يحصل الاتّفاق على الأغلبية خلال تصويت في جلسة عامة، وهو أمر لن يحصل قبل 14 تموز الجاري على أقرب تقدير، بحسب ما أعلن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن.ودان معارضون إيرانيون في المنفى الاتفاق، معتبرين أنه يفتح الباب لتسليم طهران والعفو عن أسد الله أسدي الذي يصفونه بـ"الإرهابي".هذا الدبلوماسي الإيراني البالغ من العمر 50 عاما حُكم عليه في شباط 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاما بتهمة "محاولة اغتيال إرهابية". دانته محكمة أنتويرب، شمالي بلجيكا، بتهمة التخطيط لشن هجوم بالمتفجرات على تجمع لمعارضين إيرانيين في 30 حزيران 2018 بالقرب من باريس.ورفعت المعاهدة البلجيكية الإيرانية بشأن نقل المدانين الموقعة في 11 مارس في بروكسل بين البلدين، الأسبوع الماضي إلى النواب البلجيكيين من قبل الحكومة التي أرادت التصديق عليها على وجه السرعة.وهو تسرع أثار القلق وانتقادات، بما في ذلك داخل تحالف الأغلبية في صفوف علماء البيئة وبين الديموقراطيين المسيحيين الفلمنكيين.لكن في نهاية المطاف تمت الموافقة على النص الذي طرح للنقاش منذ الثلاثاء بأغلبية كبيرة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأربعاء (17 عضوا مؤهلين للتصويت).وفقا لمصادر برلمانية متطابقة لم يكن هناك سوى ثلاثة أصوات معارضة جميعها في صفوف القوميين الفلمنكيين من N-VA، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (أيضا في المعارضة) بينما كان نائب من حزب الخضر غائبا وقت الاقتراع.خلال النقاش شجب العديد من النواب بما في ذلك في الأغلبية "قلة الشفافية" بشأن النص الذي دافع عنه وزير العدل فانسان فان كويكنبورن الليبرالي الفلمنكي.وفي المعارضة شجبت أصوات "الصفقة" و"ابتزاز" النظام الإيراني المتهم "بالضغط" على بلجيكا للحصول على هذه المعاهدة التي تسمح بعودة الأسدي.من جانبه شدد وزير العدل على أهمية التمكن من إخراج "الأبرياء المسجونين لدى هذا النظام الاستبدادي (..)".وقال فان كويكنبورن، الأربعاء، "يقع على عاتق حكومتنا واجب أخلاقي يقضي بالاهتمام بمصير الرهائن البلجيكيين الأبرياء. إنها أولويتي حاليا".وكشف الوزير عند افتتاح الجلسة البرلمانية، الثلاثاء، عن اعتقال مواطن بلجيكي "تعسفيا" في طهران منذ 24 شباط. وهو أوليفييه فانديكاستيل (41 عاما) الذي يعمل في المجال الإنساني في إيران منذ عام 2015.