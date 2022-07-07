Advertisement

عربي-دولي

خطر معقّد ودائم...مخابرات أميركا وبريطانيا تحذر: جواسيس الصين يتغلغلون

Lebanon 24
07-07-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-969094-637927760369522264.jpg
Doc-P-969094-637927760369522264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مؤتمر علني نادراً ما يشهد مثيلاً له مقرّ الاستخبارات البريطانية في لندن، حذّر مديرا الشرطة الفدرالية الأميركية "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم آي فايف" من تزايد أنشطة التجسّس التجاري الصيني في الغرب.
Advertisement

فأمام جمع من المسؤولين ورجال الأعمال، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز "إم آي 5، وكريس راي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي إنّ خطر الجواسيس الصينيين يتزايد.
 
كما لفت ماكالوم إلى أنّ الاستخبارات الداخلية البريطانية وسّعت كثيراً نطاق عملياتها المتعلّقة بمكافحة أنشطة التجسّس الصينية. وقال إنّ "عدد التحقيقات التي نجريها اليوم هو سبعة أضعاف ما كان عليه في 2018". ، بحسب ما أفادت فرانس برس.

تهديدات روسية وإيرانية خفية
إلى ذلك، أضاف أن المخابرات تخطط لزيادة تلك العمليات بنفس القدر، والمحافظة في الوقت نفسه على جهد كبير لمواجهة التهديدات الخفيّة الروسية والإيرانية".

كما أشار إلى أن الاستخبارات الصينية تتّبع نهجاً بطيئاً ومتأنّياً في سعيها لتطوير مصادرها والحصول على المعلومات، لافتاً إلى أنّ قلّة ممّن تستهدفهم هذه الأنشطة يعرفون أنّهم أهداف لبكين.
 
كذلك أكد أنّ "الأنشطة العدائية تجري حالياً على الأراضي البريطانية"

خطر معقّد ودائم
من جهته اعتبر راي أنّ التهديد الصيني "خطر معقّد ودائم ومستمرّ" على الولايات المتحدة وبريطانيا كما على حلفاء آخرين.

كما أضاف قائلا إن "الصين مصمّمة على سرقة التكنولوجيا الخاصة بكم .. واستخدامها لتقويض عملكم والسيطرة على السوق".

وحذّر المسؤولان البريطاني والأميركي من أنّه إذا غزت بكين تايوان فإنّ هذا الأمر سيقوّض بقوّة قطاعي التجارة والصناعة العالميين. ودعيا مجتمع الأعمال إلى توخّي اليقظة والإبلاغ عن أي تهديد محتمل.

تأتي تلك التحذيرات فيما يتصاعد التوتر بين الصين والغرب لا سيما الولايات المتحدة، على خلفية العديد من الملفات الخلافية من الاقتصاد والتجارة مرورا بالسياسة وحقوق الانسان، فضلا عن موقف بكين من الصراع الروسي والأوكراني وعلاقاتها بإيران وقماربتها لقضيتي هونغ كونغ وتايوان.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-07-07
08:30 | 2022-07-07
08:00 | 2022-07-07
07:45 | 2022-07-07
07:30 | 2022-07-07
07:00 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website