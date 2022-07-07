بسبب الحرب الروسية.. دولة خليجية سيزداد تأثيرها على تدفقات الطاقة

Advertisement

قامت قطر ببناء دور كبير لها في أسواق السلع العالمية منذ أن بدأت لأول مرة في تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ أكثر من عقدين.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "الآن، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وسلسلة من الصفقات لتطوير حقل غاز جديد، من المتوقع أن يزداد تأثير الدولة الخليجية على تدفقات الطاقة الدولية بشكل أكبر. أعلنت شركة قطر للطاقة، منتج الغاز المملوك للدولة، في الأسابيع الأخيرة عن اتفاقيات مشاريع مشتركة مع خمس من أكبر شركات النفط العالمية في العالم لتطوير مشروع ضخم بقيمة 29 مليار دولار يعرف باسم حقل الشمال الشرقي. يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التصديرية السنوية لقطر من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن بحلول عام 2026، مما يساعدها على تجاوز أستراليا كثاني أكبر منتج للوقود بعد الولايات المتحدة. كانت الصفقات مع شركات شل البريطانية وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأميركية وتوتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية سنوات في طور الإعداد وليست نتيجة للاندفاع إلى إمدادات الطاقة البديلة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن شركات الطاقة الغربية الكبرى كانت حريصة للغاية على الانضمام إلى المشروع هي شهادة على الأهمية المتزايدة لقطر كقوة غاز عظمى. قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني في حديث للصحيفة: "إن دخول قطر يعد علامة فارقة بالنسبة لنا"."وتابعت الصحيفة، "اكتشفت قطر حقل الشمال، أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم التي تشترك فيها مع إيران، في الخليج شمال شرق شبه الجزيرة في عام 1971. وقامت بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في عام 1996. بحلول عام 2010، كانت قطر أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث أنتجت 55 مليون طن في ذلك العام، وفقًا لشركة Wood Mackenzie. قالت كارول نخله، الرئيس التنفيذي لشركة Crystol Energy الاستشارية، إنه بعد التنافس على المركز الأول مع أستراليا والولايات المتحدة لمدة عقد من الزمان، فإن الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية تساعد قطر على إعادة تأكيد أهميتها. وقالت: "إن زيادة الطلب على الغاز غير الروسي خلقت مشهداً جديداً". وأضافت: "فقدت قطر مركزها الأولي بعد ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، لكن لديها الآن فرصة للعودة إلى الساحة الدولية، كلاعب مهم في أسواق الغاز وأيضًا من خلال القدرة على تسجيل نقاط سياسية من خلال تحسين العلاقات مع الغرب". يمكن للمرحلة الثانية التي تسمى حقل الشمال الجنوبي أن تزيد من قدرتها التصديرية إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027".وأضافت الصحيفة، "لطالما سعت قطر، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة، إلى الحفاظ على علاقات ثنائية متنوعة كوسيلة لحماية نفسها من القوى الرئيسية في المنطقة - المملكة العربية السعودية، التي تشترك معها في حدودها البرية الوحيدة، وإيران. تحت حكم عائلة آل ثاني منذ القرن التاسع عشر، استضافت قطر القوات الأميركية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك مقرها العسكري الإقليمي. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عين قطر في أيار حليفاً رئيسياً من خارج الناتو. منذ أن اقترضت بكثافة لتطوير أول مشروع حقل الشمال في التسعينيات، قامت قطر بتحويل ثرواتها من الغاز إلى صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الأمر الذي عزز مكانة البلاد الدولية من خلال استثمارات بارزة مثل صفقة 2011 لشراء نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان. ستساعد عائدات الغاز في تمويل تكلفة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تشرين الثاني - وهي المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة دولية رائدة لكرة القدم في الشرق الأوسط. لقد باعت قطر، تاريخيًا، معظم الغاز الطبيعي المسال الخاص بها إلى المرافق الآسيوية بموجب عقود طويلة الأجل، وقد طورت "سمعة رائعة" كمورد موثوق، وفقًا لفرانك هاريس، خبير الغاز الطبيعي المسال في Wood Mackenzie. قد يساعد هذا في تهدئة المخاوف في بعض العواصم الأوروبية بينما تستعد لتحويل اعتمادها على الطاقة من دولة بترولية، روسيا، إلى أخرى".ورأت الصحيفة أنه "وعلى الرغم من أن حوالى ثلثي صادرات قطر بموجب عقود طويلة الأجل هي لمشترين آسيويين، وفقًا لشركة استشارات إنرجي أسبكتس، إلا أن الدولة الخليجية حريصة على أن يكون تقسيم العرض لمشروع حقل الشمال الشرقي أكثر توازناً، حيث يتدفق نصفه تقريبًا إلى أوروبا. وقال هاريس "هناك معركة طويلة الأمد الآن بين قطر والولايات المتحدة على السيادة". وقال ليو كابوش، محلل في إنرجي أسبكتس، إن موقع قطر الجغرافي جعلها أكثر ملاءمة من الولايات المتحدة لتزويد أوروبا وآسيا. وسط البحث عن بدائل للغاز الروسي، قالت ألمانيا في أيار إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للطاقة مع الدولة الخليجية سيكون بمثابة "باب مفتوح" لأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من استمرار المناقشات بين قطر للطاقة والشركات الألمانية. بعد أيام، تعهد جهاز قطر للاستثمار باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين الدوحة ولندن. يتمثل أحد التحديات التي يواجهها المشترون الأوروبيون في أن قطر تفضل تقليديًا العقود طويلة الأجل التي تنص على وجهة تسليم ثابتة، بدلاً من العقود المرنة التي يقدمها المنتجون الأميركيون والتي تسمح للمشتري بشحن الوقود في أي مكان ويتم تفضيلها عمومًا في أوروبا. يُعتقد أيضًا أن المشترين الأوروبيين أكثر ترددًا في التوقيع على عقود مدتها 25 عامًا نظرًا لعدم اليقين بشأن الدور المستقبلي للغاز فيما يأمل معظم القادة أن يصبح العالم خالياً من الكربون".وبحسب الصحيفة، "سيكون الدور الحاسم لشركة "اكسون" و"توتال" و"إيني" والشركاء الدوليين الآخرين هو المساعدة في تسويق الأحجام الإضافية. انتظرت قطر ثلاث سنوات على الأقل لتوقيع اتفاقية شراكة ولم تمنح سوى 25 في المائة من المشروع عبر المشاريع المشتركة الخمسة. وقال هاريس: "حقل الشمال الشرقي يظهر قيمة وجود شركاء، لكن من الواضح جدًا أن قطر هي المسيطرة"، مضيفًا أنها كانت "تفعل الكثير" أيضًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تهدف شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون في منشآتها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2035 من خلال تقنية احتجاز الكربون لضمان سوق لغازها حتى لو خفض عملاؤها انبعاثاتهم إلى صافي الصفر بين الآن وعام 2050. قال كابوش: "كما نشهد الآن، خاصة في أوروبا، سيستغرق انتقال الطاقة بعض الوقت وسيكون الغاز الطبيعي المسال وقود الجسر". وختم بالقول: "بهذا المعنى، فإن الشركات والمستوردين، سواء كانوا في أوروبا أو في آسيا، لديهم حاجة مهمة لإمداد منتظم وموثوق"."