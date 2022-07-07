أبعاد زيارة بايدن للسعودية: القبول بمنطقة الشرق الأوسط كما هي

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أطلقت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقبلة إلى المملكة العربية السعودية العنان للثرثرة في مجتمع السياسة الخارجية الأميركية. كانت بعض ردود الفعل، بما في ذلك تلك الصادرة عن السياسيين الديمقراطيين المؤثرين، سلبية بلا تحفظ. لكن المدافعين عن قرار بايدن بالزيارة يجادلون بأن المصالح الأميركية وحقائق القوة في الشرق الأوسط تتطلب علاقة إستراتيجية مع السعوديين.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "هذا المستوى من الخلاف والجدل لافت للنظر وغير عادي لأن الرؤساء الأميركيين كانوا يجتمعون مع القادة السعوديين بانتظام منذ السبعينيات - وفي بعض الأحيان قبل ذلك. لكن إدارة بايدن أشارت، بعبارات لا لبس فيها، إلى أنها ستعامل المملكة العربية السعودية بشكل مختلف عن الإدارات السابقة. لذا فإن الزيارة المقبلة إلى الرياض تمثل انعكاسًا وتراجعًا لرئيس يواجه عددًا متزايدًا من المشاكل السياسية في الداخل. على الرغم من أن زيارة بايدن قد لا تتماشى مع خطابه السابق والقيم المعلنة، إلا أنها ستساعد في تصحيح علاقة يمكن، إذا تم لعبها بشكل صحيح، أن تساعد في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمديد الهدنة في الحرب الأهلية اليمنية، واحتواء الطموحات الإيرانية".وتابعت المجلة، "منذ توليه منصبه، كان بايدن منفتحًا جزئيًا على الأقل لإعطاء الأولوية للنظام في الشرق الأوسط على الأهداف الأخرى، مثل حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. بعد كل شيء، أعاد بايدن احياء المحادثات مع إيران (بوساطة الأوروبيين) حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نجحت خلال إدارة الرئيس باراك أوباما في دحر برنامج إيران النووي. عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، جددت إيران برنامجها النووي واقتربت منذ ذلك الحين من التسليح المحتمل. كانت إدارة بايدن على استعداد لتنحية قائمة طويلة من القضايا مع طهران جانباً - بما في ذلك دعمها للمنظمات الإرهابية ونظام بشار الأسد الوحشي في سوريا وترسانته المتنامية من الصواريخ الباليستية - لمحاولة وقف أو إبطاء تقدم البرنامج النووي الإيراني. ليس هناك ما يرجح أن يؤدي إلى زيادة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة أكثر من احتمال امتلاك أسلحة نووية إيرانية. إن زيارة بايدن للسعودية هي خطوة أخرى نحو النظام والاستقرار. مع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطل أسواق الطاقة العالمية، اكتسب دور الرياض كأكبر مصدر للنفط أهمية متجددة. يتطلب النظام في سوق النفط من السعوديين استخدام طاقتهم الإنتاجية المعطلة للتعويض على الأقل عن بعض الإمدادات الروسية المفقودة بسبب العقوبات. مدفوعة جزئياً باتفاقات أبراهام التي أبرمتها إدارة ترامب، والتي توسطت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بدأت المملكة العربية السعودية بالتواصل مؤقتًا مع إسرائيل، وهو تطور سيسهم أيضًا في شرق أوسط أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ".وأضافت المجلة، "إن تحقيق هذه المصالح الأميركية الملموسة يبرر التقليل من أهمية اعتراضات بايدن على انتهاكات حقوق الإنسان السعودية وتقليل التوترات في العلاقة الأميركية السعودية. هذا التحول يؤتي ثماره بالفعل. تم تمديد وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية اليمنية، والتي يعود سببها جزئياً للدبلوماسية الأميركية مع المملكة العربية السعودية، لمدة شهرين آخرين في حزيران. وقد وافق السعوديون بالفعل على تسريع الزيادات المخطط لها في إنتاج النفط خلال الصيف. ليست إدارة بايدن وحدها هي التي تتجاهل المزيد من الأهداف الأيديولوجية بحثًا عن شرق أوسط أكثر تنظيماً: وكذلك الحكومات في المنطقة. في الأشهر الأخيرة، أجرت المملكة العربية السعودية وإيران سلسلة من المحادثات الثنائية بوساطة من الحكومة العراقية. كما أعادت الإمارات العربية المتحدة الانخراط مباشرة مع إيران. في السنوات الأخيرة، توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى محمد بن سلمان علنًا بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي وسعى على نطاق أوسع لتحدي القيادة السعودية للدول العربية السنية في الشرق الأوسط. لكن في نهاية حزيران، استقبل أردوغان ولي العهد في أنقرة. في خطوة أكثر إثارة للجدل ، على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة، استضافت حكومة الإمارات زيارة الرئيس السوري في آذار، بعد دعم الثورة ضده لعدد من السنوات. كانت هذه أول زيارة للأسد لدولة عربية منذ بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011. لا تدل أي من هذه التطورات على أن السلام على وشك أن يحل في المنطقة. لا تزال فرص الصراع على عدة محاور - الإيرانية - الإسرائيلية، والإيرانية - السعودية، والإسرائيلية - اللبنانية، والسورية - التركية، والسعودية - اليمنية، من بين محاور أخرى - مرتفعة. لكن الخطوات نحو التقارب تشير بالفعل إلى أن القادة الإقليميين بدأوا في إعادة النظر في تكاليف عدم الاستقرار وفوائد النظام. يجب أن تشجع الدبلوماسية الأميركية هذا الاتجاه وتشارك فيه".وبحسب المجلة، "إن تحرك بايدن لدفن الأحقاد مع ولي العهد السعودي هو رد فعل ضروري ومفهوم للعالم كما هو: ليس فقط السياسات المحطمة للشرق الأوسط ولكن أيضًا الاضطرابات العالمية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا. إنه إقرار بأن العمل من أجل قدر من النظام في الشرق الأوسط الفوضوي يتطلب التعامل مع حكام يترأسون دولًا مستقرة نسبيًا ويمارسون نفوذًا خارج حدودهم. قد يتواجد هؤلاء الحكام في مصر وإيران وتركيا وحتى سوريا. يمكن العثور عليهم بالتأكيد في المملكة العربية السعودية".