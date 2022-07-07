فضيحة جديدة لنجل بايدن.. تسريب فيديو له وهو يتعاطى المخدرات عاريا!

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انتشرت صور لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يرتدي قميصا متسخا ويمسك بيد ابنته، بعد مقطع فيديو ظهر خلاله يتعاطى المخدرات أثناء التخلص من السموم.وتم رصد الاثنين في مدينة نيويورك، بعد ساعات من الكشف عن الادعاءات الجديدة ضد نجل جو بايدن، بحسب صحيفة "The Sun".وشوهد هانتر وابنته مايسي، البالغة من العمر 21 عاما، جنبا إلى جنب أثناء زيارتهما للمعارض الفنية في مدينة نيويورك، بما في ذلك معرض جورج بيرج.وشوهد هانتر البالغ من العمر 52 عاما آخر مرة على شرفة البيت الأبيض في الألعاب النارية يوم 4 تموز، قبل أيام من ظهور المزاعم الجديدة.وفي الفيديو، كان نجل الرئيس الأميركي يتعاطى أدوية مخدرة أثناء وجوده في منتجع صحي بنيوبريبورت، ماساتشوستس، في كانون الثاني 2019.ويمكن رؤيته في البداية وهو يطفو في الماء ويلمس أماكن حساسة من جسمه، بينما يتم تشغيل موسيقى. ثم يغادر المكان لفترة وجيزة ويعود ومعه الأدوية.وفي نهاية الفيديو، يحدق هانتر بشكل مؤلم في الكاميرا مع الضوء الأخضر الفلوري المنعكس على وجهه الذي دمرته المخدرات.وقام هانتر بتصوير اللقطات بعد سفره إلى منطقة نورث شور، بالقرب من بوسطن، في محاولة للتروي، وكان والده يرسل له عشرات الآلاف من الدولارات للعلاج.وكان هانتر يسترشد بالطبيب النفسي الشهير كيث أبلو، وهو يحاول التخلص من إدمانه على الكوكايين. لكن الرسائل النصية والأدلة الأخرى تظهر أنه بدلا من مواجهة شياطينه، استمر هانتر في الانتشاء.وتم العثور على المواد في نسخة احتياطية لجهاز "iPhone" على "كمبيوتر محمول" سيئ السمعة من شركة هانتر، والذي بدأت صحيفة "نيويورك بوست" نشر محتوياته لأول مرة قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وتم تسليم المواد إلى "The Sun" من قبل ماركو بولو، وهي منظمة يديرها موظف سابق في البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، والذي يحقق في الكمبيوتر المحمول.وحذر الخبراء من أن المعلومات يمكن أن تخلق خطرا جديا يتمثل في ابتزاز نجل الرئيس.